速霸陸「4驅電動休旅」小改款明年亮相！將增STI版本、操控更優化

▲日媒透露速霸陸將在明年推出Solterra小改款，同時也會新增STI版本，圖為Solterra STI概念車。（圖／翻攝自Suabru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

與TOYOTA bZ4X共用零件、但具有雙馬達四驅的速霸陸（Subaru）Solterra電動休旅，即將在明年進行改款，最近也傳出原廠將推出「Solterra STI」，透過更運動化、性能招牌STI來加持。

速霸陸想推出Solterra STI不讓人意外，過去在2022年東京改裝車展時，原廠就推出類似的概念車，當時就曾預告會在今年量產。日媒《Best Car》也透露，Solterra此次小改款除了會新增Solterra STI車型，另外也會針對e-TNGA電動車平台進行優化，讓操控表現更出色。

▲Solterra STI輸出雖然會提升，但原廠將著重在操控性優化，預計明年上旬就會上市。



Solterra STI預估將同樣採前後雙電動馬達、4輪驅動，輸出功率及扭力將比現行215匹更高，不過原廠也強調將優先著重在操控性上，主要訴求在提升駕駛體驗、並賦予更多STI運動化風格。



至於共同開發的TOYOTA bZ4X方面，也預計在明年一同迎來改款，有望以2022年GR Sport概念車為靈感，透過GR套件賦予更多吸引力。