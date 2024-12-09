賓士「Mythos子品牌首作」亮相！限量250台、無頂設計具Halo裝置

▲影片來源：Mercedes-AMG



記者林鼎智／綜合報導

在今年5月於F1摩洛哥分站釋出概念車後，賓士（Mercedes-Benz）也在阿布達比正式發表Mercedes-AMG PureSpeed，這款車也是Mythos首款車型，Mythos定位在「獨特收藏車」，該車採無頂設計、全球限量250台。

▲賓士發表AMG PureSpeed，該車也是Mythos子品牌首款作品，全球限量250台。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



新AMG PureSpeed以現行SL打造，取消了擋風玻璃、A柱，成為無頂跑車，不過也設置源自F1賽車的Halo保護裝置，該Halo採鋼製材質且延伸至後方。外觀採紅黑漸層塗裝，其中車上的10標誌是對192 Mercedes-Benz Targa Florio賽車的致敬。

前保桿與一般SL跑車相似，但重新設計進氣壩、並具有客製化引擎蓋、客製化後下擴散器、後行李箱蓋等，並搭配21吋鍛造輪圈、可伸縮式後擾流等，並具有主動空力氣學設計，可增加車頭下壓力。

▲新AMG PureSpeed設有源自F1賽車的Halo裝置，車內配置2張AMG Performance運動座椅，並提供車主2頂經過空力設計的安全帽，可透過語音通話系統讓駕駛、副駕對話。



座艙部分則配置2張AMG Performance運動座椅，後方也有源自300SLR的駝峰，車內具有專屬皮革、縫線，並且在車門踏板處也採真皮材質，原廠還提供車主2頂經過空力設計的安全帽，可透過語音通話系統讓駕駛、副駕對話，並可連結車輛的影音資訊娛樂系統，另外在中控台處也設有IWC Schaffhausen時鐘。

動力上AMG PureSpeed與SL 63相同，搭載4.0升雙渦輪V8引擎、9速自排變速箱、4Matic 4輪驅動，具有最大馬力577匹，配備後軸轉向系統、Active Ride Control主動式電子懸吊、碳纖維陶瓷煞車套件等，目前賓士尚未公布售價。

▲目前賓士並未公布AMG PureSpeed售價。