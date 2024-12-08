飛雅特「首款電動大型貨車」義大利量產！E-Ducato續航上看424KM

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Fiat Professional 近日宣布全新 E-Ducato 正式於義大利 Atessa 工廠開始量產，成為 Stellantis 集團首款在歐洲生產的純電動大型商用車系。

▲Fiat Professional 近日宣布全新 E-Ducato 正式於義大利 Atessa 工廠開始量產，成為 Stellantis 集團首款在歐洲生產的純電動大型商用車系。

全新 E-Ducato 採用第二代的電池模組，容量為 110kWh，可提供 WLTP 測試標準下 424 公里的最高續航里程，而動力來自於 120hp 最大功率與 280Nm 最大扭力的電動馬達，極速來到 100km/h，也支援 DC 快充功能。

載貨機能方面，全新 E-Ducato 後方的貨艙空間能對應業主需求提供 10~17 立方公尺之間的選項，並且擁有 1,950 公斤的最大載重表現。除此之外，E-Ducato 均搭載聯網功能，並提供個人用戶或者企業用戶都可使用車隊管理系統，來滿足不同工作性質所需的專屬客製化服務。

負責生產全新 E-Ducato 的義大利 Atessa 工廠成立於 1979 年，佔地超過 120 萬平方公尺，為歐洲規模最大且最靈活的商用車生產基地，日產能達 1,200 輛車。目前，Atessa 工廠 80% 的產品出口至 75 個國家，具有一定程度的國際影響力。此回投入 E-Ducato 的生產，進一步實現了 Fiat Professional 對義大利製造業及環境永續發展的承諾，亦讓 Atessa 工廠邁向純電動新世代。

根據 Fiat Professional 公布的數據，Ducato 目前在歐洲輕型商用車市場擁有 11.2% 的市佔率，並穩居義大利商用車銷售冠軍，尤其在大型廂型車領域，市佔率達到 24%。在其他市場中，Ducato 於法國與波蘭均排名第二，而在西班牙和葡萄牙則分別名列第三，隨著純電動車型導入量產，預料可進一步提升產品競爭力。