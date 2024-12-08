ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

法豪華車廠DS「全新旗艦電動車就叫N°8」！實車最快年底前亮相

圖文／7Car 小七車觀點

法國高階汽車品牌 DS Automobiles 近日正逐步公開品牌旗下最新純電動車款，經過多次的層層預告後，日前官方正式宣布該車的正式名稱叫做「N°8」，打破原先稱作 DS 8 Crossback 的傳言。

DS Automobiles 正式公開旗下最新旗艦電動車名稱叫做「N°8」。

全新 DS N°8 的 N° 代表著法語「號碼」的縮寫 (類似英文NO.)，同時官方也表示 DS 旗下未來的新產品也將改以 N° 搭配數字的全新命名邏輯。這款全新的純電動旗艦產品採用數字 8，官方解釋 8 的形狀類似無限的符號，表達品牌「平衡和寧靜」的理念，而原廠也透露該車將會在 2024 年底前正式亮相。

▲DS N°8 內裝的設計理念源自於遊艇，同時透過稜角分明的造型展現出優異的前衛感。

隨著正式名稱落定，DS N°8 的內裝設計也首度正式公開，官方表示其內裝的設計理念源自於遊艇，同時透過稜角分明的造型展現出優異的前衛感。而 DS N°8 的細節亦充滿品牌強調的幾何元素，包括全新的四幅式方向盤，門板加入多邊形的飾板鋪陳，並將喇叭孔蓋整合於當中；中央鞍座的鋪陳相當簡約，採用平整化處理，盡量將按鍵整合於當中，換檔也採用時下流行的電子按鍵設計。

▲DS N°8 外觀採用五門斜背設計，具備 0.24Cd 超低風阻係數表現。

至於在外觀部分，全新 DS N°8 整體輪廓相當接近最早於 2020 年發表的 DS Aero Sport Lounge 概念車，擁有前衛且銳利的直角設計，最值得注意的就是車頭傳統水箱格柵的位置由封閉式面板取代，並且可投射出 DS 廠徽以及束狀光帶，兩側由巨大的 L 型頭燈組霸佔。

DS N°8 將基於 Stellantis 集團旗下最新 STLA Medium 純電動平台打造，同步提供前驅和四驅車型，最大馬力輸出為 214hp 至 382hp，預計將在義大利 Melfi 工廠進行量產。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：DSN8N°8電動車汽車新車高階法國

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

最新文章

DS全新旗艦電動車就叫N°82024-12-08

網友問TOYOTA這15年來進步了哪些2024-12-08

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市2024-12-08

馬自達初代MX-5換心變純電動車2024-12-08

LEXUS「1,000公里全新電動車」卡關2024-12-07

MG7預告進軍馬來西亞對決Camry2024-12-07

【周焦點】大改款RAV4現身、7人座MPV開賣2024-12-07

福斯電動車實測滿電可跑794公里2024-12-07

機車換非原廠排氣管未認證明年開罰2024-12-07

馬自達限量MX-5 35周年紀念版2024-12-06

熱門文章

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市2024-12-08

【周焦點】大改款RAV4現身、7人座MPV開賣2024-12-07

義美小公主躍升成進口車代理王2024-12-06

福斯電動車實測滿電可跑794公里2024-12-07

LEXUS「1,000公里全新電動車」卡關2024-12-07

Honda日規新年式X-ADV跨界重機2024-12-06

機車換非原廠排氣管未認證明年開罰2024-12-07

馬自達初代MX-5換心變純電動車2024-12-08

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身2024-12-03

BMW復古重機R12 S亮相2024-12-03

相關新聞

網友問「TOYOTA這15年來進步了哪些」？引出兩代神車車主現身說法

網友問「TOYOTA這15年來進步了哪些」？引出兩代神車車主現身說法

台東警深入教會、宮廟　宣導防詐三步驟+微型電動二輪車掛牌上路

台東警深入教會、宮廟　宣導防詐三步驟+微型電動二輪車掛牌上路

川普與法烏領袖三邊會談　商討俄烏戰爭等關鍵議題

川普與法烏領袖三邊會談　商討俄烏戰爭等關鍵議題

馬自達初代MX-5小跑車「換心變純電動車」！英改裝廠推套件還能復原

馬自達初代MX-5小跑車「換心變純電動車」！英改裝廠推套件還能復原

LEXUS「續航1,000公里全新電動車」卡關！延後量產上市還要再等等

LEXUS「續航1,000公里全新電動車」卡關！延後量產上市還要再等等

讀者迴響

熱門文章

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

【周焦點】大改款RAV4現身　7人座MPV上市　豪華進口年底大降30萬

【周焦點】大改款RAV4現身　7人座MPV上市　豪華進口年底大降30萬

義美小公主「躍升成進口車代理王」！手握5大品牌超越和泰＆汎德

義美小公主「躍升成進口車代理王」！手握5大品牌超越和泰＆汎德

福斯電動車「實測滿電可跑794公里」！打破續航里程不夠用迷思

福斯電動車「實測滿電可跑794公里」！打破續航里程不夠用迷思

LEXUS「續航1,000公里全新電動車」卡關！延後量產上市還要再等等

LEXUS「續航1,000公里全新電動車」卡關！延後量產上市還要再等等

Honda「新年式X-ADV跨界重機」日本發表！3車色、台灣明年2月到港

Honda「新年式X-ADV跨界重機」日本發表！3車色、台灣明年2月到港

改裝機車注意！換非原廠排氣管「未認證明年開罰」免費檢測即將結束

改裝機車注意！換非原廠排氣管「未認證明年開罰」免費檢測即將結束

馬自達初代MX-5小跑車「換心變純電動車」！英改裝廠推套件還能復原

馬自達初代MX-5小跑車「換心變純電動車」！英改裝廠推套件還能復原

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366