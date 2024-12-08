法豪華車廠DS「全新旗艦電動車就叫N°8」！實車最快年底前亮相

圖文／7Car 小七車觀點

法國高階汽車品牌 DS Automobiles 近日正逐步公開品牌旗下最新純電動車款，經過多次的層層預告後，日前官方正式宣布該車的正式名稱叫做「N°8」，打破原先稱作 DS 8 Crossback 的傳言。

▲DS Automobiles 正式公開旗下最新旗艦電動車名稱叫做「N°8」。

全新 DS N°8 的 N° 代表著法語「號碼」的縮寫 (類似英文NO.)，同時官方也表示 DS 旗下未來的新產品也將改以 N° 搭配數字的全新命名邏輯。這款全新的純電動旗艦產品採用數字 8，官方解釋 8 的形狀類似無限的符號，表達品牌「平衡和寧靜」的理念，而原廠也透露該車將會在 2024 年底前正式亮相。

▲DS N°8 內裝的設計理念源自於遊艇，同時透過稜角分明的造型展現出優異的前衛感。

隨著正式名稱落定，DS N°8 的內裝設計也首度正式公開，官方表示其內裝的設計理念源自於遊艇，同時透過稜角分明的造型展現出優異的前衛感。而 DS N°8 的細節亦充滿品牌強調的幾何元素，包括全新的四幅式方向盤，門板加入多邊形的飾板鋪陳，並將喇叭孔蓋整合於當中；中央鞍座的鋪陳相當簡約，採用平整化處理，盡量將按鍵整合於當中，換檔也採用時下流行的電子按鍵設計。

▲DS N°8 外觀採用五門斜背設計，具備 0.24Cd 超低風阻係數表現。

至於在外觀部分，全新 DS N°8 整體輪廓相當接近最早於 2020 年發表的 DS Aero Sport Lounge 概念車，擁有前衛且銳利的直角設計，最值得注意的就是車頭傳統水箱格柵的位置由封閉式面板取代，並且可投射出 DS 廠徽以及束狀光帶，兩側由巨大的 L 型頭燈組霸佔。

DS N°8 將基於 Stellantis 集團旗下最新 STLA Medium 純電動平台打造，同步提供前驅和四驅車型，最大馬力輸出為 214hp 至 382hp，預計將在義大利 Melfi 工廠進行量產。