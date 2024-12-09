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Hyundai「旗艦汽油休旅」大改款！最多9人座、新增油電動力

▲Hyundai Palisade。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai發表全新第2代大改款Palisade，這款旗艦汽油休旅也換上品牌最新設計，最多提供9人座。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）南韓原廠推出全新第2代Palisade，這款汽油旗艦休旅也換上品牌最新設計，最多可提供9人座配置，同時內裝也更加豪華，為上市6年後帶來更新。

新Palisade外觀更加方正，換上水平水箱護罩、並具有Pixel矩陣頭燈，搭配21吋多幅式輪圈，同時D柱也更流線、並採對比色配置；車長則突破5米、縮短前懸距，與電動休旅Ioniq 9相當，軸距也加長來到2,900mm。車尾則採垂直矩陣造型，加上與車色同色輪拱，更有類似Range Rover的高檔風格。

▲Hyundai Palisade。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Palisade內、外觀更加豪華，搭配21吋輪圈、身形也更加方正。

內裝方面，Palisade採雙12.3吋雙曲面螢幕，並且有更多無縫整合的設計，而原本排檔位置也改採方向盤電子線傳排檔撥桿，讓座艙空間更簡潔，並保留實體空調按鈕，加上橢圓形冷氣出風口、棕褐色內裝、中船造型、木紋飾板等，都讓Palisade更有Genesis豪華品牌風格。

動力方面，Palisade新增2.5升4缸油電動力、3.5升V6動力選擇，取代3.8升V6與2.2升柴油引擎，不過詳細數據尚未公布。

▲Hyundai Palisade。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Palisade。（圖／翻攝自Hyundai）

▲座艙內採雙12.3吋曲面螢幕、採排檔旋鈕，另外也具有指紋辨識裝置，不過包括動力數據、售價及販售市場則尚未公布。

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