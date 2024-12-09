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《消費者報告》公布2025最佳汽車品牌！第1名首次奪冠、Audi進步多

▲速霸陸、BMW 。（圖／翻攝自各品牌）

▲《消費者報告》公布2025最佳汽車品牌調查，其中速霸陸首度奪冠，以1分之差超越連續蟬聯2年的BMW。（圖／翻攝自Subaru）

記者林鼎智／綜合報導

美國知名市調機構《消費者報告》（Consumer Reports）每年都會發布一份最佳汽車品牌名單，近日《消費者報告》也公布2025年最佳汽車品牌排名，雖然今年前5名不變，但速霸陸（Subaru）首度超越BMW拿下冠軍，以1分之差成為最佳汽車品牌。

這份最佳汽車品牌名單，是根據可靠性、車主滿意度、安全性與道路測試等各項目綜合評分而來。其中道路測試包括50多項車輛測試，安全性則是以IIHS的碰撞測試結果、標配預警碰撞系統等進行評量。

▲2025最佳汽車品牌 。（圖／翻攝自Consumer Reports）

▲《消費者報告》2025最佳汽車品牌排行  。（圖／翻攝自Consumer Reports）

今年前10名中共有5家日系車廠（Subaru、Lexus、Honda、TOYOTA、Infiniti）、2家韓系車廠（KIA、Hyundai），3間德系車廠（BMW、Porsche、Audi），其中速霸陸不僅首度奪冠，同時也獲得可靠性最高分，不僅打敗去年冠軍BMW，同時也超越Lexus、TOYOTA。

Lexus方面，則從去年的第5名提升至第3名，Honda與Porsche則在今年略微下滑，Audi則表現突出，今年上升6席來到第6名。《消費者報告》也提到，即便是排名較高的品牌也可能有較差的車型，有些車型在道路測試、可靠性上拿到高分，有些則得分較低。

▲速霸陸、BMW 。（圖／翻攝自各品牌）

▲BMW是德系豪華品牌中表現最好，領先Lexus、Audi、Porsche。（圖／翻攝BMW）

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