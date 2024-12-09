306萬！台灣BMW「 5系列旅行車」推汽油款　預計明年上市

▲繼i5 Tournig電動旅行車後，油車的520i即將開始接單。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

今年6月全新的BMW i5 Tournig電動旅行車上市，而油車5系列Tournig也正在籌備中，經銷端已搶先釋出5系列Tournig油車接單訊息，採單1的520i M Sport車型，預售價306萬起！

▲5系列旅行車增列入門的520i動力。

電車先發、油車隨後來，BMW 5系列Tournig釋出520i M Sport，採熟悉代號B48的2.0升渦輪引擎，搭配48V輕油電與8速手自排變速箱，繳出190匹馬力、31.6公斤米扭力，預售價306萬，而日前已經發表的i5 Tournig電動旅行車，售價則為eDrive40 Touring M Sport 339萬、M60 xDrive Touring 495萬。

外型上，520i Tournig標配帥氣的M Sport運動化套件，尺碼5,060x1,900x1,515mm、軸距2,995mm，採245/45 R19胎圈配置，採最新世代的語彙設計，可選配飾光水箱護罩、光型變化的LED智慧頭燈等。

▲車內具備14.9吋中控螢幕搭配12.3吋數位儀錶等。

內裝維持5系列向來注重的豪華質感，520i採透氣皮質座椅，具有跑車化外型設計、雙前座電動調整記憶等功能，亦能選配M款縫線安全帶，系統採用最新的BMW Operating System 8.5，具有全數位虛擬座艙、原廠衛星導航、AR擴增實境等，預計11月開始生產，台灣交車有待明年。