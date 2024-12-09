「Suzuki Swift Sport」告別車壇12月推特仕車！折合新台幣49萬

▲日本原廠預計12月17日推出上一代的Swift Sport特仕車。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

遲遲等不到新一代Suzuki Swift Sport車迷可能要失望了！日本原廠預計12月17日為上一代的Swift Sport推出Final Edition，這可能就是Swift Sport告別車壇的最後代表作！

新一代Suzuki Swift日本、台灣已在近期上市，但遲遲沒有新一代Swift Sport消息，日本原廠更是計劃近期內推出Swift Sport Final Edition，這或許就是暗示Swift Sport性能鋼砲已經是後繼無人。

▲提供6速手排與6速自排。（圖／翻攝自《creative311》）

日本經銷端已經有Swift Sport Final Edition消息釋出，提供6速手排與6速自排配置，手排開價2,329,800日圓起，折合新台幣49萬；自排則為2,401,300日圓，折合新台幣約50萬。

▲特仕車將採用大量專屬外觀與內裝設計。

最終Final Edition特仕車，以上一代Swift Sport為基礎，賦予大量黑化套件妝點，如水箱護罩、後視鏡等處，並換上專屬的17吋黑色鋁圈，搭配紅色剎車卡鉗，內裝也不馬虎，將採用雙色設計提升質感，為最後的Swift Sport再添人氣與話題。