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103.9萬起！台灣「Hyundai Tucson」漲價　百萬內交棒全新跨界休旅

▲台灣Tucson明年開始全車系調漲2萬！（圖／翻攝自Hyundai）▲台灣Tucson明年開始全車系調漲2萬！（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

小改款還沒來，明年舊款的Hyundai Tucson台灣計劃調漲售價，經銷端已接獲原廠通知，台灣明年2025年式的Hyundai Tucson全車系都要調漲2萬，很明顯在暗示百萬內價格帶將交給即將登場的Mufasa全新跨界休旅！

▲台灣Tucson明年開始全車系調漲2萬！（圖／翻攝自Hyundai）

▲2款動力共計6款車型都調漲。

經銷端透露因原物料上漲，因此台灣的Hyundai Tucson明年開始全車系6款車型都要漲2萬，1.6升汽油渦輪分別為103.9、111.9、113.9萬，而高規的1.6升渦輪油電則為112.9、122.9、130.9萬。

▲北京現代推出小改款Tucson L，搭載1.5升渦輪。（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣小改款Tucson還要再等等，估計明年2季後才有消息。

至於陸續在北美、大陸、韓國上市的小改款Hyundai Tucson，台灣目前還無進一步消息，從時間點來看，台灣想要看到改款新Hyundai Tucson，估計要等到第2季後。

▲Hyundai Mufasa休旅今年恐無望看到與TOYOTA Corolla Cross對決。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Mufasa休旅明年登台挑戰TOYOTA神車。

此回Hyundai Tucson再度調漲售價，似乎在為了明年即將登場的Mufasa全新跨界休旅在鋪路，該車尺碼、級距直接鎖定最大勁敵TOYOTA Corolla Cross神車休旅而來，台灣首波將採用2.0升自然進氣作為主力。

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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