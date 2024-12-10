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「大改款TOYOTA RAV4」預覽搶先看！外觀跑格更帥、空間更大了

▲第6代RAV4蠢蠢欲動，國外已展開測試！（圖／翻攝自IG@cochespias1）

▲第6代RAV4蠢蠢欲動，國外已展開測試！（圖／翻攝自IG@cochespias1）

記者徐煜展／綜合報導

車頭、車尾都已經曝光的第6代大改款TOYOTA RAV4，已經引起不少全球車迷興奮、關注，近來更有國外媒體釋出相當逼真的還原預想圖，讓車迷一睹為快，看看下一代RAV4變得有多帥！

▲第6代RAV4蠢蠢欲動，國外已展開測試！（圖／翻攝自IG@cochespias1）

▲第6代RAV4蠢蠢欲動，國外已展開測試！（圖／翻攝自IG@cochespias1）

▲第6代RAV4蠢蠢欲動，國外已展開測試！（圖／翻攝自IG@cochespias1）

▲第6代RAV4車頭換上類似Camry、Crown Signia家族水箱護罩，視覺變得殺氣騰騰。（預想圖／翻攝自《creative311》）

從測試照得知，第6代TOYOTA RAV4明顯採用Camry、Crown Signia點陣式的水箱護罩，再配上細長的C型LED頭燈組，讓下一代RAV4不僅變得更有型，也多了幾分肅殺的侵略氣息。

▲第6代RAV4蠢蠢欲動，國外已展開測試！（圖／翻攝自IG@cochespias1）

▲車尾斜背線條給人相當時尚的跑旅感，尺碼空間也看似放大不少。

車尾輪廓變得更厚實、穩重，而略為傾斜的斜背線條，營造出相當搶眼的跑旅感，下一代RAV4透過大刀整容的設計，帶來比5代更為年輕的運動感，且測試車尺碼也看似放大不少，下一代空間有望有感放大，來與級距一哥的HONDA CR-V拚空間。

參考日前大改款Camry走向，目前TOYOTA大改款車型大多都是以現行的TNGA平台優化升級，下一代RAV4估計仍會繼續搭載升級過後的TNGA-K平台，並結合最新5代THS油電系統，而更節能PHEV有望透過電池升級，帶來更出色的續航力。

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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