「Mazda CX-60」日規推新年式！配備、懸吊升級折合新台幣68萬

▲日規新年式Mazda CX-60開賣！升級不少好料。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、日本相繼在今年年尾前推出新年式CX-60休旅，不過日本升級幅度更有感，全車系針對懸吊、隔音部分作加強處理，而柴油動力也升級不少配備，並推出更具CP值的新車型作為新年式賣點。

▲柴油動力新增入門黑化車型，能選擇2WD或4WD。

日規CX-60動力選擇比台灣更豐富，台灣僅有2.5升自然進氣與3.3升6缸汽油渦輪，而日規則另多出柴油與PHEV插電式油電選項，2.5升自然進氣依然為最入門動力，可選擇2WD或4WD，開價3,267,000～4,323,000日圓，折合新台幣68～90萬。

柴油動力新增XD SP車型作為該動力最入門選項，具有全新設計的20吋黑色鋁圈，水箱護罩、後視鏡、側邊飾板均經過黑化處理，展現更帥氣、肅殺的一面，柴油日圓開價4,125,000～4,790,500日圓，折合新台幣86～100萬。

▲柴油輕油電新增Exclusive Trekker車型。

柴油款另有搭配48V輕油電車型，僅提供4WD選項，日圓開價5,307,500～5,670,500元，折合新台幣111～119萬；至於2.5升PHEV插電式油電作為頂歸動力，開價5,700,200～6,462,500日圓，折合新台幣120～135萬。

柴油輕油電也新增Exclusive Trekker新車型，強調戶外休閒為主題，特別以皓石沙漠金作為主打，內裝以黑色為基底，加入棕色條紋點綴。

日規新年式CX-60全車系也針對懸吊、隔音升級，主要透過避震阻尼、彈簧等部分重新調校，同時針對方向盤轉向、AWD系統優化，營造更好的行路質感與操控。