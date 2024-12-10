賓士「邁巴赫GLS休旅」將二度小改！三芒星燈具、內裝科技上身

▲賓士將為邁巴赫GLS進行二度小改款，換上三芒星燈具，預計明年就會亮相。（圖／翻攝自Carscoops，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）正在為第3代GLS旗艦休旅進行2度小改款，而更豪華的邁巴赫（Maybach）版本也在最近測試被捕，除了外觀微服變更，此次小改款將著重在內裝科技，並且將同樣採4.0升V8雙渦輪動力+48V輕油電系統，預計明年下旬就會亮相。

從間諜照來看，新邁巴赫GLS換上新款燈具，在頭燈外側採垂直排列的3芒星圖案，尾燈也同樣比照辦理，也讓Maybach GLS一改低調奢華風格，至於保桿樣式與水箱護罩也會重新修改。

▲邁巴赫GLS二度小改款著重在內裝科技，將換上更大、更先進的中控螢幕，動力則維持4.0升V8雙渦輪動力+48V輕油電系統配置。



座艙方面將是改款重點，預料將換上大型中控螢幕，向競爭對手凱迪拉克Escalade（55吋）、林肯Navigator（48吋）看齊，同時內裝也會更加奢華，提供4人座或5人座選擇，並且有後座摺疊桌、冰箱、香檳套件與前後座木質中央隔板。

動力方面則會維持4.0升V8雙渦輪動力+48V輕油電系統配置，具有550匹／74.4公斤米扭力、0-100km／h加速為4.8秒。考量到現行款邁巴赫GLS售價為178,450美元（折合新台幣約580.5萬），在2次小改且科技升級下將會小幅上漲。