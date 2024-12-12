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能源署11月油耗測試公布！未上市BMW X3、1系列、Enyaq電動車出爐

▲BMW X3

▲經濟部能源署公布11月耗能資料，其中即將在12／19發表的BMW大改款X3油耗也曝光。（圖／翻攝自各品牌、資料照、能源署，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

經濟部能源署公布11月耗能資料，其中即將在12／19發表的BMW X3油耗表現也曝光，而甫上市的1系列、以及賓士AMG GT63 S E Performance、Vito Tourer也都此次名單之內；至於電動車方面則以Skoda Enyaq為主。

▲11月能耗測試 。（圖／翻攝自經濟部能源署）

▲BMW 1系列上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲除了X3外，甫上市的1系列油耗也公布，120車型為17.4km／L、M135 xDrive則是12.6km／L。

首先，即將上市的新車BMW X3，送測的X3 20 xDrive平均油耗為13.5km／L，市區與非市區則分別為11.42km／L、15.01km／L；而性能強悍的X3 M50 xDrive平均油耗則是11.8km／L。除了X3之外，甫上市不久的BMW 1系列120、M135 2款車型，平均油耗分別為17.4km／L、12.6km／L。

▲647萬起！賓士「AMG GT雙門跑車」台灣開賣　F1賽車黑科技動力導入。（圖／記者張慶輝攝）

▲11月能耗測試 。（圖／翻攝自經濟部能源署）

▲賓士AMG GT 63 S E Performance Coupe的能效測試值為10.9km／L，純電續航力14公里。

另外， 11月底發表的賓士AMG GT 63 S E Performance Coupe（1,067萬起）也在送測名單內，這款油電性能轎跑車重2,259公斤，用電效率為13.6km／kWh，純電行駛可跑14公里，能效測試值為10.9km／L。

至於電動車方面，Skoda Enyaq 85最大續航力為573公里、Coupe車型則是609公里，較猛爆的Enyaq Coupe RS則是506公里。

▲11月能耗測試 。（圖／翻攝自經濟部能源署）

▲Skoda第1款電動車登台，Enyaq Coupe RS把性能與電作完美結合。（圖／記者徐煜展攝）

▲Skoda Enyaq全車系的測試數據中，以85 Coupe車型的609公里續航力最高。

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關鍵字：汽車能源署油耗電動車BMWX31系列賓士11月耗能續航SkodaEnyaq

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