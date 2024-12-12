Skoda「最便宜電動休旅」歐洲開賣、台灣有望導入！折合新台幣112萬

▲Skoda Elroq成為品牌最入門的電動休旅！（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

比台灣今年剛上市的Enyaq更便宜、更入門，Skoda全新的Elroq電動跨界休旅正式於歐洲市場開賣，折合新台幣112萬，這輛之前尚未上市就累積不少聲量的全新電動車，未來台灣導入機會頗高！

▲Skoda Elroq級距、尺碼都合台灣市場胃口，未來登台機會高。

Skoda Elroq擁有靈巧、便利的尺碼優勢，以MEB平台打造，僅有4,488x1,884x1,625mm、軸距2,765mm，未來台灣上市後，將與Volvo EX30來競爭進口入門電動休旅市場，歐洲定價3.3萬歐元，折合新台幣112萬。喜迎新車上市，歐洲原廠還特別推出First Edition限定版，擁有專屬套件與徽飾，限量2025輛。

歐規Skoda Elroq提供50、60、85、85x等4種規格，50、60統一都為單馬達後驅配置，輸出分別為170匹、204匹馬力，分別採55、63度電池，續航力來到375、403公里。

▲85x為車系唯一的雙馬達四驅版本。

高規的85與85x則升級82度電池，前者為286匹馬力單馬達後驅，後者85x則升級至299匹馬力雙馬達四驅，擁有581、562公里續航力。

座艙方面Elroq採5.3吋數位儀表、13吋中控螢幕、水平冷氣出風口、運動化座椅等設計，並在車內採環保材質，基本上差不多複製Enyaq風格。