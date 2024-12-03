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福斯汽車「千人發動罷工圍堵廠房」！關閉產線減薪裁員引爆眾怒

德國汽車巨擘福斯計畫關閉工廠、減薪裁員，引起員工不滿展開大罷工，上千人昨（2日）走上街頭高舉標語、手持煙霧彈抗議。（圖／達志／路透社）

▲德國汽車巨擘福斯計畫關閉工廠、減薪裁員，引起員工不滿展開大罷工，上千人昨（2日）走上街頭高舉標語、手持煙霧彈抗議。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

德國汽車巨擘福斯（Volkswagen）計畫關閉工廠，減薪並裁員，引起員工不滿展開大罷工，上千人昨（2日）走上街頭高舉標語抗議。對此，福斯汽車勞資委員會主席丹妮拉卡瓦洛（Daniela Cavallo）表示，下周一（9日）將舉行第4次的勞資談判，若是協商不幸再度破局，恐讓罷工局勢更加惡化。

綜合《路透社》、汽車網站《Autoblog》等美媒報導，福斯汽車陷入經營危機，為了減輕成本壓力，福斯汽車計劃將關閉至少3家工廠、大規模裁員，並全面減薪10％，而這也是該汽車公司自1937年成立以來，首度關閉國內工廠。

德國汽車巨擘福斯計畫關閉工廠、減薪裁員，引起員工不滿展開大罷工，上千人昨（2日）走上街頭高舉標語、手持煙霧彈抗議。（圖／達志／路透社）

▲德國汽車巨擘福斯計畫關閉工廠、減薪裁員，引起員工不滿展開大罷工，上千人昨（2日）走上街頭高舉標語、手持煙霧彈抗議。（圖／達志／路透社）

德國汽車巨擘福斯計畫關閉工廠、減薪裁員，引起員工不滿展開大罷工，上千人昨（2日）走上街頭高舉標語、手持煙霧彈抗議。（圖／達志／路透社）

▲德國汽車巨擘福斯計畫關閉工廠、減薪裁員，引起員工不滿展開大罷工，上千人昨（2日）走上街頭高舉標語、手持煙霧彈抗議。（圖／達志／路透社）

據了解，福斯汽車目前在德國擁有10間工廠、約30萬名員工，其中多達萬人將飯碗不保，勞資雙方針對薪資及關廠爭議進行了3次談判，最終均未能達成共識，員工紛紛於12月首個上班日發起罷工行動，多地車廠外聚集數以千計的勞工，高舉「你要開戰，我們奉陪！」的抗議牌子，向資方爭取勞動權益。

罷工聲勢急遽擴大，福斯汽車昨（2日）也發布聲明，表示尊重員工擁有參加罷工的權利，並已採取措施盡量減少罷工對於供應鏈的影響，同時向員工喊話，公司將努力尋求「持久且雙方共同支持」的解決方案。

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關鍵字：Volkswagen福斯德國關廠罷工裁員汽車新車VAG大眾

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