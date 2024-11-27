647萬起！賓士「AMG GT雙門跑車」台灣開賣　F1賽車黑科技動力導入

▲Mercedes-Benz台灣賓士發表全新第2代AMG GT Coupe雙門跑車，建議售價647萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Mercedes-Benz台灣賓士今（27）日發表全新第2代AMG GT Coupe雙門跑車，並為其開出647萬起的建議售價，這次車系全新動力選項的GT 43將於今年年底前開始交車，而品牌最強大的GT 63 S E Performance則預計在2025年上市，無論哪款車型，都導入了源自F1賽場的黑科技動力，帶來血脈賁張的高效輸出。

▲台灣賓士在發表會中以AMG家族全線到齊的方式，來迎接最新成員的加入。

Mercedes-AMG GT Coupe全車系建議售價

GT 43 Coupe：647萬起

GT 63 S E Performance Coupe：1,067萬起

▲AMG GT Coupe延續了品牌的高辨識度家族樣貌，在營造戰鬥氣息的同時也融入主動空力系統。

第2代AMG GT外型上延續了極高識別度的家族樣貌，包括前方大型直瀑格柵水箱護罩、以及頭尾呼應的3點式燈具組，並且融入了主動式空力控制，前方的Airpanel與後方尾翼都會自動根據當前行車狀況自動調整；值得一提的是，GT 63車型為了進一步彰顯氣勢，車寬較GT 43車型增加了55mm，視覺上更具有侵略性。

▲GT 63車型有著更為誇張的寬體造型，整體車寬較GT 43多出55mm，帶來熱血的兇猛姿態。

車內格局同樣是這次AMG GT的一大變革，換上全新數位化的駕駛介面，以12.3吋數位儀表及11.9吋直立觸控螢幕為主軸，配合附有AMG專屬功能的MBUX資訊娛樂系統，同時滿足日常用車與賽道操駕的科技需求；更重要的是，此次AMG GT將座椅配置改為2+2，除了後座能乘坐150公分以下的乘客、或以ISOFIX固定兒童安全座椅外，也能透過分離傾倒機能提供高達675公升的置物空間，甚至可輕鬆放下2組高爾夫球具。

▲車內不只駕駛介面經過全面翻新，座椅配置也改為2+2，能帶來更好的空間利用率。

此次全新推出的GT 43動力，搭載了2.0升直列4缸渦輪引擎，可輸出421匹馬力與51公斤米扭力，除了48V高效輕油電系統能帶來額外14匹馬力，還導入了源自F1賽場電子廢氣渦輪系統，能有效提升各轉速域的輸出反應，配合AMG Speedshift MCT 9G變速箱與後輪驅動配置，在Sport與Sport+模式中會啟動雙離合降檔功能，並有Race Start起跑模式，0-100km/h加速僅需4.6秒，極速達280km/h。

▲全新的GT 43車型搭載地表最強4缸引擎與48V高效輕油電，還有源自F1賽場的電子廢氣渦輪技術。

在品牌當今最強量產跑車GT 63 S E Performance身上，則是用上了更多F1黑科技，以前方的4.0升V8雙渦輪引擎，搭配後方具備204匹馬力的永磁同步電動馬達、電動切換兩速變速箱、機械後軸限滑差速器、容量6.1kWh的AMG HPB80直接液冷電池組等，造就出816匹綜效馬力與高達144.8公斤米的扭力輸出，0-100km/h加速僅需2.8秒，極速上看320km/h，同時還能實現13公里的純電行駛能力，並能透過3.7kW的車載充電器補充電力。

▲品牌最強悍的GT 63綜效馬力高達816匹，具備13公里純電行駛能力，多達8種駕駛模式還可輕鬆做出原地燒甜甜圈的動作。

為了讓駕駛能盡情揮灑狂暴動力，GT 63車型配有最大2.5度角的後軸轉向系統，100km/h以下會與前輪相反方向轉動，以上則會變為同向，帶來犀利的過彎表現，陶瓷高性能複合煞車系統採前6活塞後單活塞配置，搭配浮動碳纖維陶瓷煞車盤，確保制動性能精準且耐久，而高達8種駕駛模式選項，則能針對驅動系統、變速箱反應、轉向特性、底盤阻尼與聲浪進行調整，任何情境下都能輕鬆駕馭這匹猛獸。

▲Mercedes-AMG GT Coupe規格表。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）