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Lexus RC／RC F跑車傳即將停產！新車系取代換搭3.4升V6雙渦輪

▲Lexus日規新年式RC／RC F。（圖／翻攝自Lexus）

▲在10年未大改款、且可能以新車系取代下，Lexus RC／RC F傳出將面臨停產。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Lexus「最帥雙門跑車」RC／RC F在2022年底推出日規新年式後，在面臨10年未曾大改款、且考慮以新物種取代下（報導請點此），最近也傳出Lexus打算將RC車系停產，並且針對RC F推出Final Edition最終特仕版。

事實上，Lexus RC車系最早在2014年上市，而最近一次2023年式的更新，則主要針對輪圈樣式、駕駛輔助系統進行升級。據官方統計，截至2022年11月為止，Lexus RC／RC F已在全球62個市場累計銷售85,000輛，其中RC F就佔了11,000輛。

▲Lexus日規新年式RC／RC F。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus日規新年式RC／RC F。（圖／翻攝自Lexus）

▲截至2022年11月為止，Lexus RC／RC F已在全球62個市場累計銷售85,000輛，其中RC F就佔了11,000輛。

隨著原廠有意精簡車系、如同賓士推出CLE簡化Coupe產品，日媒也透露RC／RC F可能在最後一批訂單下走入歷史，並且推出限量200台的RC F Final Edition最終特仕版告別。

不過，車迷們也別擔心，Lexus後續也可能推出新款雙門轎跑來取代RC、LC車系，並且將與Tundra湯爪皮卡車、GX越野休旅一樣，搭載3.4升雙渦輪V6引擎、8速自排，並在維持後輪驅動的傳統下，為日系雙門跑車傳承下去。

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關鍵字：汽車雙門Lexus凌志RCRC F停產特仕最終GXV6日系後驅V8自然進氣

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