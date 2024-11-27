▲Skoda Taiwan針對第4代Fabia推出限時專案，提供0利率、首年低月付與乙式險優惠。（圖／記者張慶輝攝，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda Taiwan針對第4代Fabia推出「Fun心Go」專案，即日起只要在活動期間完成新車掛牌，即可享有0利率、首年低月付6,888元的超值優惠、再加贈首年乙式車體險，讓購車門檻更輕鬆。

2024 Skoda Fabia售價

1.0升TSI Ambition：84.8萬

1.0升TSI Style：89.9萬

1.5升TSI Style：96.8萬

Skoda Fabia截至今年全球累計銷量突破20萬輛，第4代車型自2021年推出以來深受歡迎，具有水晶切割線條、6角型水箱護罩與L型LED頭燈、箭鏃造型尾燈，全車風阻係數為0.28Cd。

座艙內也換上10.25吋數位儀表，具有豐富收納機能、5具USB Type C插孔，同時在MQB A0平台且放大車格下，具有380-1,190公升後行李廂空間，全車也標配9氣囊、Level 2駕駛輔助系統。

▲Skoda Fabia具有實用機能，同時新一代車型也提供雙動力選擇。



動力上，Fabia也提供1.0升TSI 3缸渦輪、1.5升TSI 4缸渦輪兩種動力，分別具有110匹／20.4公斤米扭力、150匹／25.5公斤米扭力，皆搭配DSG 7速雙離合變速箱，其中1.5升動力還有ACT汽缸休止功能，平均油耗可達17.5km／L。