「MG HS休旅」馬來西亞上市！只有1.5升渦輪折合新台幣94萬

▲MG HS休旅於馬來西亞上市！提供1.5升渦輪單1動力。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG HS進軍馬來西亞市場，規格與台灣大同小異，並不是歐洲剛發表的全新大改款，馬來西亞HS僅提供1.5升渦輪單1動力，共有2款車型可選，當地售價折合新台幣94萬！

▲馬來西亞1.5升渦輪提供2款車型。

台灣HS相較馬來西亞動力選擇更豐富，台灣除了有1.5升渦輪，還另有2.0升渦輪與1.5升PHEV油電，而馬來西亞首波僅有1.5升渦輪可選，提供Standard、LUX兩款車型，售價分別為RM129,900、145,900元，折合新台幣94、106萬，而台灣HS汽油1.5升渦輪為91.5萬。

▲外型、內裝設計與台灣規格大同小異。

1.5升渦輪搭配7速雙離合DCT變速箱，繳出180匹馬力、29.1公斤米扭力，內裝配置上與台灣差不多，具備10.1吋多媒體螢幕，搭配12.3吋數位儀錶，具有64環艙氣氛燈、360度環景、玻璃天窗、無線手機充電、L2輔助駕駛科技等。

在台灣市場規劃上，因受到日前零件自製率影響，讓HS、ZS改成限量接單，不過近來原廠已經力拚達到20%零件自製率規範，台灣預計近期內就能恢復正常供應。