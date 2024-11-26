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TOYOTA「新一代Corolla即將問世」慶祝車系60歲！換搭全新1.5升油電

▲TOYOTA Corolla即將迎來60週年！大改款有望推出慶賀。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Corolla即將迎來60週年！大改款有望推出慶賀。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA全新開發的1.5升引擎關係到下一代Corolla、RAV4、Yaris車系走向，而目前適逢大改款週期的Corolla，即將在2026年迎來60歲紀念日，最快有望於明年推出新一代車型提前作為60週年大禮！

▲TOYOTA Corolla即將迎來60週年！大改款有望推出慶賀。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代Corolla將搭載最新開發的1.5升4缸引擎。（預想圖／翻攝自《Carbizzy》）

第12代TOYOTA Corolla於2018年問世，而大改款第13代預計將在2025～2026年間登場，下一代車型將採用豐田全新開發的1.5升引擎，將具備油電、PHEV等選項，新4缸引擎比起現行的3缸設定，擁有更優秀的熱效率與輕量化優勢。

▲TOYOTA Corolla即將迎來60週年！大改款有望推出慶賀。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸市場有望推出與比亞迪合作專屬的1.5升PHEV油電。

配合大陸市場的能源策略，該引擎有望在當地投產，更有消息指出，將與比亞迪合作打造1.5升PHEV系統，以日前比亞迪宣稱PHEV系統達到2,100公里續航表現來看，與TOYOTA合作下，其滿油、滿電狀況下，期望能繳出續航力2000公里的續航力。

RAV4、Corolla現行款於2018年登場，兩者都銷售6年適逢大改款週期，是TOYOTA接下來備受關注的2款新車，RAV4、Corolla預期將以現行的TNGA平台來優化升級，換上全新外觀、內裝以及動力作為賣點。

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