「大改款Mazda 3」開發中！換上全新SKYACTIV-Z引擎與CX-30共享

▲下一代Mazda 3、CX-30都將換上新開發的SKYACTIV-Z引擎。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda日前除了證實下一代CX-5計劃，更首度公開全新SKYACTIV-Z引擎，未來將取代現行的SKYACTIV-G、SKYACTIV-X舊世代動力，這很明顯在暗示，舊款的SKYACTIV-G的Mazda 3、CX-30，在下一代都會換上SKYACTIV-Z引擎！

▲大改款Mazda 3將是SKYACTIV-Z引擎首搭車款。（預想圖／翻攝自《Digimods DESIGN》）

日本Mazda在未來重點計劃中，包含下一代CX-5與全新油電，其中CX-5最快會在2025年登場，而之後則有矚目的全新SKYACTIV-Z量產引擎，該動力以4缸、6缸為主，將與目前旗下主力Mazda 3、CX-30、Mazda 2相關。

這具SKYACTIV-Z取代現在的SKYACTIV-G、SKYACTIV-X，主打Lambda One全新開發的燃燒技術，來應對歐洲嚴苛的排放法規，並精進油耗表現，同時對比舊世代動力，在動能熱效率、油耗表現預期提升15%，已經被譽為會是Mazda最強大的引擎！

▲下一代CX-5預計明年見！未來不排除追加SKYACTIV-Z動力。

下一代CX-5會在2025年問世，而SKYACTIV-Z量產則落在2027年，首波CX-5將以油電作為主打，未來另有PHEV、電動車等車款問世，而待2027年後，CX-5預期也會推出SKYACTIV-Z版本。