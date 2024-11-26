只賣40萬！TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」　安全配備再升級

▲速霸陸Rex推出新年式！針對行車安全強化。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

日本速霸陸Subaru近來針對Rex入門小休旅推出新年式，這輛可是來自大名鼎鼎的TOYOTA Raize雙生車，新年式Rex售價仍維持相當親民的入手門檻，開出191.07 萬日圓，折合新台幣只要40萬！

▲速霸陸Rex取自Daihatsu Rocky肌肉小休旅風格，給人相當搶眼的第一印象。

自從TOYOTA Raize問世後，在日本吹起小休旅旋風，後續更衍伸出Daihatsu Rocky、速霸陸Rex等雙生休旅，形成3胞胎兄弟一同於日本販售的有趣局面。速霸陸Rex設計上與TOYOTA Raize不同，反倒是大量複製Daihatsu Rocky風格，其最大差異就只差在前後Logo。

▲新年式後方增加2組倒車感應雷達。

新年式速霸陸Rex在外型、內裝設計上並無太大變動，重點放在行車安全配備升級，於車尾新增2具感應雷達，透過新的雷達配置，讓偵測範圍角度更前面，來保護駕駛與行人。

內裝則與TOYOTA Raize、Daihatsu Rocky大同小異，相同的9吋多媒體螢幕，配上7吋數位儀錶，不過在速霸陸Rex配置上，頂規獨有電子手剎車，這可是讓Raize、Rocky兩兄弟相當羨慕的好配備。

動力維持1.2升3缸自然進氣，與CVT變速箱搭配，繳出優異的20.7km/L平均油耗，輸出為87匹馬力、11.5公斤米扭力。