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TOYOTA官方鬆口承認Celica復活回歸！將搭2.0升渦輪馬力400匹

▲TOYOTA於近期日本拉力賽中，提及Celica跑車復活回歸！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於近期日本拉力賽中，提及Celica跑車復活回歸！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

剛在日本愛知縣結束的11月底拉力賽中，TOYOTA官方於賽事中大方分享未來新車計劃，其中引人關注的莫過於，TOYOTA終於承認紅極一時的TOYOTA Celica復活有望，將成GR家族最新成員！

▲TOYOTA於近期日本拉力賽中，提及Celica跑車復活回歸！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA副社長提到Celica或許約在明年推出。

在日本拉力賽的第3天行程中，日本媒體訪問TOYOTA董事長豐田章男，提到未來是否有推出Celica計劃，豐田章男逗趣的表示，今天只是以車手身分參賽，並不會回答Celica相關問題，並甩鍋給TOYOTA 副社長中嶋裕樹回答！

TOYOTA 副社長中嶋裕樹大方回答，沒錯，我就是要作Celica！此言一出已經引起不少車迷雀躍，但還沒確定發表時程，中嶋裕樹另表示或許是在明年。

▲TOYOTA於近期日本拉力賽中，提及Celica跑車復活回歸！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於近期日本拉力賽中，提及Celica跑車復活回歸！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Celica、MR2都即將復活，為GR家族帶來更多話題。（預想圖／翻攝自《Drive》）

由TOYOTA高層表態確定Celica將重出江湖，除了Celica，過去比86更親民的MR2跑車也有望復活，為GR家族帶來更多聲量與話題。這2輛傳言已久的TOYOTA GR跑車，應會搭載TOYOTA正在開發的全新2.0升渦輪引擎，馬力至少擁有400匹以上。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAGR86SubaruBRZ跑車甩尾性能車GR CorollaGR YarisCelica

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