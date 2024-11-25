TOYOTA「Yaris Cross休旅」將改款！換上全新開發1.5升動力

▲銷售滿4年的Yaris Cross，日本傳出將出新改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於2020年首度登場的日規TOYOTA Yaris Cross，銷售滿4年的Yaris Cross日本傳出改款計劃，全新一代的Yaris Cross估計約在2027年登場，將換上TOYOTA專為消費大眾級距車款開發的全新1.5升4缸引擎！

▲Yaris Cross改款後，雙生車的LEXUS LBX預期也會跟進。

與台灣亞太規DNGA平台不同，日規於2020年以TNGA平台打造的全新Yaris Cross，後續更在2021年導入歐洲，引起不少豐田小休旅旋風，而這位高人氣的Yaris Cross不僅造型、內裝都與台灣大不同，還有讓台灣車迷相當羨慕的1.5升3缸油電引擎！

目前滿4歲的Yaris Cross，日本媒體表示全新改款將落在2027年左右，其日前TOYOTA官方證實1.5升、2.0升等全新引擎開發計劃，事實上，也正在暗示，Yaris Cross的3缸動力即將退役，未來將採用全新的1.5升4缸引擎。

▲TOYOTA即將推出的新1.5升4缸動力，能適用PHEV、油電等技術。

這具4缸引擎將比現行3缸擁有更好的熱效率、輕量化優勢，除了自然進氣，更能延伸出油電、PHEV等各種趨勢的電氣化技術，不僅能為下一代Yaris Cross帶來更好的省油表現，這具引擎可能也會與下一代Corolla、RAV4等大眾消費市場相關，至於2.0升引擎則會留給GR家族的性能車款。