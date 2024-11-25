台灣Nissan有望導入「全新油電休旅」！大改款Kicks還要再等等

▲裕隆日產公布未來重點計畫！聚焦e-Power、電動車等新能源市場！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣裕隆針對Nissan公布未來重點計劃，雖然國產部分並未太多說明，但已表示未來將會積極持續導入e-Power、電動車等新能源產品，似乎在暗示過去傳言已久的Qashqai難道有譜了！

▲Nissan、Infiniti今年共繳出1.6萬輛銷量。未來將導入更多新能源車款。

台灣Nissan、Infiniti今年推出不少熱門新車，包含小改款Sentra、全新Ariya電動休旅、新年式QX50、QX60等代表作品，總銷售達1.6萬輛掛牌數，達4.4%市佔率，推估明年台灣總市場有望突破46萬輛，將比今年預期的45.5萬輛還要好。

▲官方透露未來有2款e-Power油電車，以歐洲熱賣的Qashqai機會大了一些。

在重點未來方針計劃上，透露將導入2款e-Power油電車、2款電動車，目前台灣原廠方面已導入Kicks e-Power、X-Trail e-Power等產品，參考國外e-Power陣容，以歐洲高人氣的Qashqai e-Power可能性較大，而台灣過去雖有Serena MPV，但現在Serena僅有右駕，Sentra e-Power、Note e-Power分別為大陸與日本市場專屬，目前來看Qashqai e-Power可能性大了一些。

雖然台灣原廠日前曾否認短期內有Qashqai導入規劃，但隨著官方鬆口透露未來2款e-Power油電車、2款電動車計劃，讓Qashqai再添不少可能性，而電動方面全新一代的Leaf電動車正在國外測試，未來也有很大機會再度導入台灣！至於第2代的Nissan Kicks，尚未提到導入時程。