Audi「全新世代Q5 Sportabck跑旅車」登場！外型更帥科技大升級

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 今 (11/26) 日宣佈推出全新世代 Q5 Sportback 車系，擁有較標準 SUV 車型更前衛動感的外觀造型，其車型編成與建議售價分別為 Q5 Sportback (54,800 歐元起) 和 SQ5 Sportback (85,400 歐元起)。

外觀方面，全新 Audi Q5 Sportback 相比前代更加流線且具動感。寬大Singleframe 單框進氣格柵兩側搭配垂直的功能性氣簾，再結合銳利的頭燈組。側面可見車體線條向上延伸，穿過輪拱直至後保桿，連接前後燈組的水平肩線在接近後燈處略微上揚，與平緩的後窗搭配，形成一條支撐車頂弧線的視覺效果，並盡可能拉伸後方比例，使車頂線條自 B 柱開始逐漸傾斜。後部簡約而銳利，搭配橫跨車寬的貫穿式 LED 尾燈，構成整潔且富層次感的後部造型。行李廂蓋處則配備運動化的擾流設計，後保桿上抬的設計將擴散器與車身一體化。

全新 Audi Q5 Sportback 提供兩種外觀版本：advanced 版本在基本車型基礎上加入動感元素，例如水箱護罩與前氣簾飾件採用 Scandium Gray，並搭配 Tambora Gray 的對比設計；擴散器則為霧黑色紋理處理，後方飾條為 Selenite Silver，標配 18 吋五輻旋轉造型鋁合金輪圈。S line 與 S 車型擁有更大的前氣簾與運動感更強的後擴散器。S line 外觀的單框水箱護罩採用霧面灰鉻框架，而 S 車型則為霧面銀鉻設計，並配有垂直 L 翼飾件。兩者的側裙飾條亦分別為霧面灰鉻與霧面銀鉻處理，車窗飾條標配鋁合金外觀。標配的第二代數位 OLED 尾燈與後窗上方擾流板的投影燈增加安全性，後者能在剎車時於後窗頂部投射出擴大的燈光圖案。

車室方面，以乘員需求為核心，展現全新品牌設計哲學。設計早期便重視材質選擇，並結合 Audi MMI 全景顯示與乘客專屬顯示屏，打造獨具特色的數位化座艙。內裝採用高對比設計，營造兼具美感與人體工學的三維空間。整體氛圍溫馨舒適，Softwrap 飾件從車門延伸至中控台，呈現統一且親切的空間感。此外，更採用如 Cascade 與 Dinamica等由回收聚酯製成的材質，彰顯對資源永續利用與高效管理的承諾。機能性方面，提供最高 515 公升 (SQ5 Sportback 為 470 公升) 的行李廂空間，後排座椅放倒後可擴展至 1,415 公升 (SQ5 Sportback 為 1,388 公升)。

基於 Premium Platform Combustion (PPC) 平台，全新 Audi Q5 Sportback 將提供三款引擎選擇，2.0 TFSI (204PS、340Nm)、2.0 TDI (204PS、400Nm)、3.0 V6 TFSI (367PS、550Nm)，並會陸續推出更多版本。所有車型將擁有 MHEV plus 的 48V 輕油電技術，並可產生高達 230 Nm 和 24 PS 的額外動力輸出。另配置上 S tronic 七速雙離合自手排變速箱，並可選配 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。

國內市場方面，台灣奧迪於今年 11 月 4 日宣佈導入 2024 年式 Audi Q5 與 Q5 Sportback 車系，針對外觀和內裝配備進行升級，車型編成與建議售價分別為：Q5 40 TFSI quattro 享馭版 (237 萬元起)、Q5 40 TFSI quattro Technik 豪華版 (246 萬元起)、Q5 40 TFSI quattro advanced 進化版 (257 萬元起)、Q5 45 TFSI quattro S line 運動版 (310 萬元起)、Q5 Sportback 40 TFSI quattro S line 運動版 (281 萬元起)、Q5 Sportback 40 TFSI quattro S line Black Edition (287.9 萬元起)、Q5 Sportback 45 TFSI quattro S line 運動版 (321萬元起)。