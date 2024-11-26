196萬起、入門小漲！台灣「新年式BMW X1、iX1」上架　配備升級更實用

▲新年式BMW X1開賣！過去選配變成標配更加分。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台灣汎德針對主力的X1、iX1休旅祭出新年式，維持汽油2款、電動車1款共計3款車型不變，新年式X1入門小漲2萬來到196萬，不過獲得更實用、更加分的實用配備，其他車型售價不動！

▲汽油提供2款，電動車為1款車型。

新年式主要針對入門的汽油動力作更動，汽油共有sDrive18i xLine、sDrive20i xLine兩款車型，18i售價小漲2萬來到196萬，20I維持216萬，另還有iX1電動休旅228萬。

▲入門升級多項配備，魅力價值超過2萬。

新年式X1入門款雖有2萬小漲，但升級配備價值超過2萬，原本過去需選配的AR擴增實境導航、360度環景、HUD抬頭顯示、遠端3D監控等4大配備，藉由新年式全部變成標配項目。

入門18i採用1.5升3缸渦輪，搭配7速雙離合自手排，輸出為136匹馬力，而20i車型與18i相同的1.5升渦輪設定，並額外增加48V輕油電科技，輸出為156匹馬力，而輕油電原本19匹額外馬力輸出，新年式變更為20匹。

新一代BMW X1、X2自台灣導入後，成為品牌相當暢銷車款，尤其iX1、iX2等全新電動休旅加入，更屢屢擠入台灣每月電動車TOP 10榜單。