191萬！台灣Volvo「EX40、EC40休旅」換新名開賣　續航力破600公里

▲新年式Volvo EX40、EC40官網上架。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

來自熟悉的XC40 Recharge而來，配合全球化更名策略，與XC40 Recharge作區別，台灣市場的XC40 Recharge、C40 Recharge新年式更名為EX40、EC40，售價191萬起！

▲新年式動力編成不變，同樣提供單馬達與雙馬達車型。舊款促銷出清。

台灣剛上架的新年式EX40、EC40，其實就是來自過去的XC40 Recharge、C40 Recharge，主要是為了讓電動車與油車作更明顯區別，透過EX40、EC40簡化新車名，在辨識度上也更淺顯易懂。

新年式EX40、EC40維持單馬達、雙馬達配置，EX40售價分別為191、222萬，而EC40則為201、232萬，單馬達版本可輸出238馬力、42.9公斤米扭力；雙馬達來到408匹馬力、68.4公斤米扭力。

▲新年式針對頂規的Ultra升級配備。

EX40、EC40兩款雙馬達車型都能繳出不錯的續航力，在NEDC測試標準下，EX40來到623公里，EC40則為669公里。在內裝配備上，因應新年式針對高階車型升級，現在頂規的雙馬達車型，都已經標配智慧高階LED頭燈、環景攝影、Harman/Kardon音響。