福斯「全新入門電動車」預計90萬有找！ID.2明年量產上市

▲福斯透露明年計劃！全新ID.2量產蓄勢待發。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

於去年首度亮相的福斯ID.2all 概念車，近來官方透露明年計劃中，將在9月的慕尼黑車展量產上市，其售價約落在2.5萬歐元以下，折合新台幣約85萬，而改款Polo也有望在慕尼黑車展一同登場！

▲ID.2售價約落在2.5萬歐元以下。

明年的慕尼黑車展有不少重點新車上市，其中關鍵的入門電動車ID.2即將量產上市，去年的ID.2all 概念車其實已相當接近量產型態，其大小尺碼與油車Polo相當，尺碼為4,050x1,812x1,530mm、軸距有2,600mm，小而巧的尺碼設定，利於穿梭擁擠的都市鬧區。空間規劃上還不錯，具備標準490L容積空間，傾倒後可達1,330L。

▲內裝相當科技不陽春！續航力約有450公里。

ID.2採MEB平台打造，配有可產生222匹馬力的電動馬達，約在7秒內完成破百加速衝刺，WLTP續航力達到450公里。

作為1款入門的電動車，該動力配置相信能吸引不少入門級距消費者。內裝同樣有看頭，採用12.9吋多媒體螢幕，結合數位儀錶，車上幾乎看不到傳統的實體按鍵，以大量觸控取代。

9月慕尼黑車展除了有ID.2量產上市外，估計另還有其他ID系列電動車小改款，而在油車部分，福斯也並未全面放棄燃油作品，改款Polo也將在明年現身。