▲國產納智捷慶中華隊奪金！加碼抽送66台n7模型車。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

台灣中華隊11月24日於東京巨蛋痛擊日本隊，各行各業祭出不少優惠，汽車品牌的台灣納智捷也為中華隊慶賀，原本一支安打送一台n7模型車活動，趁著今日中華隊凱旋歸來，直接加碼到抽獎送66台n7，U6、URX休旅於本月也有不少購車優惠，舊換新最低66.6萬起！

隨著中華隊12強擊退強敵日本奪冠舉國歡騰，台灣自主品牌納智捷在超級循環賽期間即推出選手每擊出一支安打，就抽出一台1:43合金n7限量模型的活動，為Team Taiwan應援，累積總計39安，看到Team Taiwan選手各種「骰子擲到6點」的高水準表現，納智捷也特別加碼到66台！

▲U6、URX Neo 最新促銷舊換新66.6萬起。

在購車優惠方面，U6 Neo環景勁化版舊換新更下殺到66.6萬；URX NEO 5人大生活家版限時舊換新優惠只要77.7萬；URX NEO 7人大生活家版原售價115.9萬，降價至99.9萬，還享3次免費定保。

▲納智捷n7大電池版續航力711公里，預計本周首度交車。

品牌另表示，10月正式發表的全新n7大電池版，目前訂單破千，預計在本周末展開首度交車，要在2024年尾來臨前，與特斯拉一搏，要來爭取台灣2024年電動車銷售寶座。目前n7 1～10月累積銷量6.091台位居第2，與第1名的特斯拉Model Y 6,978台拉鋸中。