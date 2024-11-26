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221萬！Lexus IS 300h房車「新年式推新車型」黑化＋BBS輪圈更動感

▲221萬！Lexus IS 300h房車「新年式推新車型」黑化＋BBS輪圈更動感。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus總代理和泰宣布2025年式IS 300h上市，新增F Sport Mode Black IV車型。（圖／翻攝自Lexus）

記者張慶輝／綜合報導

Lexus總代理和泰今（26）日宣布，2025年式IS 300h運動房車上市並展開接單，此次新年式的最大亮點，就是導入已在日本市場販售4年的F Sport Mode Black IV車型，並開出221萬的建議售價，此車型除了內外都施以黑化處理外，更標配BBS製19吋鋁圈，帶來動感霸氣的戰鬥姿態。

2025年式Lexus IS 300h全車系建議售價

豪華版：199萬
F Sport Design版：201萬
F Sport版：205萬
頂級版：209萬
F Sport Mode Black IV版：221萬

此次全新導入的F Sport Mode Black IV版，在外觀上多處都施以黑化處理，包括後視鏡、窗框飾條等，當然更引人注目的變化，肯定就屬足下所踏的19吋BBS鍛造鋁圈，其五幅雙肋的造型加上全黑塗裝，不單單只是帶來視覺上的動感效果，更具備輕量化與高剛性的表現，對操控有正面幫助，另外還於F Sport系列新增專屬的雲墨灰車色選項，更增添整體質感。

▲221萬！Lexus IS 300h房車「新年式推新車型」黑化＋BBS輪圈更動感。（圖／翻攝自Lexus）

▲F Sport Mode Black IV換搭BBS鍛造19吋黑化輪圈，視覺效果與操控表現都有顯著提升。（圖／翻攝自Lexus）

在車內方面，F Sport Mode Black IV版也有專屬的銀墨黑飾版，包括方向盤上緣與車門飾版都能看到，透過日本頂級職人以傳統手法將銀粉鑲嵌至燻黑木紋中，大大提升整體層次感，搭配車室內隨處可見的Ultrasuede人造麂皮，將動感氛圍烘托到全新高度，再加上前排通風座椅與駕駛座記憶功能，舒適性也有感提升。

▲221萬！Lexus IS 300h房車「新年式推新車型」黑化＋BBS輪圈更動感。（圖／翻攝自Lexus）

▲車內不僅獨佔銀墨黑飾版，還有前排座椅通風與智慧型駕駛座記憶功能。（圖／翻攝自Lexus）

動力方面，2025年式IS 300h維持了2.5升直列4缸引擎搭配油電系統與後輪驅動配置，可帶來223匹綜效馬力，安全科技除了有LSS+ 2.0外，F Sport Mode Black IV還將360度環景影像列為標配，讓駕駛能更輕鬆的掌握周遭事物。

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