155萬起！BMW「大改款1系列」3車型上市　配備滿滿接單破百張

▲BMW汎德發表全新1系列豪華掀背，共有3車型，售價155萬起。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／台北報導

BMW總代理汎德今（27）發表新一代1系列（F70世代），共有120 Sport、120 M Sport、M135 xDrive三車型，售價分別為155萬、183萬與268萬，其中新增入門120 Sport車型，同時120 M Sport也比預售降2萬、M135 xDrive降1萬。汎德也透露，新1系列預售接單已破100張，其中8成為120 Sport車型。

▲全新BMW 1系列車型編成、重要配備。



全新第4代1系列採用Neue Klasse格柵、搭配天使4眼造型光型變化智慧LED頭燈，同時車格也稍微放大，車長4,361mm、車寬1,800mm、車長1,459mm，軸距則維持2,670mm，車側則增添1字車型代號，加上新的車尾造型、後下擾流、側裙，讓新1系列視覺相當搶眼。

▲入門120 Sport車型以鍍鉻水箱護罩、窗框點綴，配備上也相當豐富。



入門120 Sport車型以鍍鉻水箱護罩、窗框點綴；120 M Sport則有更熱血的黑化風格，並且可免費選配升級M Sport懸吊；M135 xDrive則包括M橫柵式水箱護罩、M雙肋型車外後視鏡、M擾流尾翼、19吋M多幅式鋁圈與90mm大口徑4出尾管。

▲M135 xDrive具有19吋M多幅式鋁圈、90mm大口徑4出尾管，外型更加狂野。



BMW 1系列搭載雙10.25數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW Operating 9影音系統，具有智慧語音助理2.0、AR擴增實境導航與BMW手機數位鑰匙2.0功能。不僅如此，1系列也配備車況抬頭顯示器、變換車道輔助系統、360º環景影像系統等，配備可說是給好給滿。

▲1系列搭載雙10.25數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW Operating 9影音系統，具有智慧語音助理2.0、AR擴增實境導航與BMW手機數位鑰匙2.0功能、變換車道輔助系統等配備。



動力上，120車型皆搭載1.5升3缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統、7速雙離合自手排變速箱，具有156匹／24.5公斤米扭力，靜止加速破百7.8秒；而M135 xDrive則搭載2.0升4缸渦輪引擎、7速雙離合自手排，搭配xDrive智慧型可變4驅系統，最大馬力達300匹／40.8公斤米扭力，0-100km／h僅需4.9秒。

▲120車型搭載1.5升3缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有156匹／24.5公斤米扭力；M135 xDrive則搭載2.0升4缸渦輪引擎，最大馬力達300匹／40.8公斤米扭力，0-100km／h僅需4.9秒。