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通用汽車宣布「凱迪拉克2026年加入F1賽場」！將成場上第11支車隊

圖文／7Car 小七車觀點

通用汽車 (GM) 與 TWG Global 達成初步協議，計劃於 2026 年攜 Cadillac 品牌正式進軍 F1 賽事。GM 也將推出專屬的 F1 動力單元，目標在本世紀末將 Cadillac Formula 1 Team 轉型為完全自主開發賽車與動力系統的「全功能車隊」，展現美國汽車工業的實力。

Cadillac 將成為自 2016 年以來 F1 的首支新車隊，並成為賽場上的第十一支隊伍。GM 期望藉 F1 賽事推動電氣化、動力技術與軟體創新，為全球消費者帶來更先進的交通技術，同時也讓 Cadillac 品牌在國際舞台上大放異彩。

將於 2026 年啟航　GM 和 Cadillac 宣佈加入 F1 賽事

GM 總裁 Mark Reuss 表示：「作為全球最頂尖的賽事，F1 要求極致創新和卓越表現。我們很榮幸能加入 F1，並致力於以激情和誠信提升賽事的吸引力，為車迷帶來更多精彩。」TWG Global 首席執行官 Dan Towriss 也補充道：「我們將以美國創新精神打造一支世界級團隊，為車迷創造難忘時刻。」

此外，美國 F1 冠軍 Mario Andretti 將擔任車隊董事會成員。他表示：「能在這個人生階段參與，是我一生的夢想成真。」目前，Cadillac F1 團隊已組建專業人員，並於美國和英國的多地設立運營基地，為 2026 年的正式亮相做足準備。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克GM通用汽車F1一級方程式賽車汽車新車

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