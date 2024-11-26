通用汽車宣布「凱迪拉克2026年加入F1賽場」！將成場上第11支車隊

圖文／7Car 小七車觀點

通用汽車 (GM) 與 TWG Global 達成初步協議，計劃於 2026 年攜 Cadillac 品牌正式進軍 F1 賽事。GM 也將推出專屬的 F1 動力單元，目標在本世紀末將 Cadillac Formula 1 Team 轉型為完全自主開發賽車與動力系統的「全功能車隊」，展現美國汽車工業的實力。

Cadillac 將成為自 2016 年以來 F1 的首支新車隊，並成為賽場上的第十一支隊伍。GM 期望藉 F1 賽事推動電氣化、動力技術與軟體創新，為全球消費者帶來更先進的交通技術，同時也讓 Cadillac 品牌在國際舞台上大放異彩。

GM 總裁 Mark Reuss 表示：「作為全球最頂尖的賽事，F1 要求極致創新和卓越表現。我們很榮幸能加入 F1，並致力於以激情和誠信提升賽事的吸引力，為車迷帶來更多精彩。」TWG Global 首席執行官 Dan Towriss 也補充道：「我們將以美國創新精神打造一支世界級團隊，為車迷創造難忘時刻。」

此外，美國 F1 冠軍 Mario Andretti 將擔任車隊董事會成員。他表示：「能在這個人生階段參與，是我一生的夢想成真。」目前，Cadillac F1 團隊已組建專業人員，並於美國和英國的多地設立運營基地，為 2026 年的正式亮相做足準備。