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小米「第3款電動車」測試中！7人座增程型電動休旅、2026上市

▲小米Su7 Ultra 。（圖／翻攝自小米汽車）

▲小米在推出SU7後，除了第2台即將到來的電動跑旅外，第3台將是EREV增程型電動休旅，並且為全尺寸車格，圖為SU7 Ultra 。（圖／翻攝自小米汽車）

記者林鼎智／綜合報導

在推出SU7、以及即將到來的電動休旅（報導請點此）外，小米（Xiaomi）也打算帶來第3款增程型電動車（EREV），該車內部代號為N3，並且採全尺寸休旅尺碼，具有更方正的車身、有望提供6人座及7人座配置，目標競爭對手就是理想L9。

目前還不清楚小米是否會自行開發動力系統、或是向其他品牌購買，不過這款增程型電動休旅已展開測試，並且將具有出色的續航里程。網路上流傳的文件中也提到，這款增程型電動休旅將標配後輪轉向系統。

▲小米產品計劃。（圖／翻攝自汽車之家）

▲網路上也流出小米產品計劃圖，其中也顯示N3為增程型電動車、並具有後輪轉向系統。（圖／翻攝自汽車之家）

▲小米電動休旅測試照。（圖／翻攝自Carscoops）

▲這款小米N3增程型電動休旅最快在2026年上市，有望為6-7人座配置。（圖／翻攝自Carscoops）

據了解，為了加快上市腳步，小米可能從其他車廠購買小排量汽油引擎，有鑒於目前增程型電動車皆為400V架構，與SU7專為800V設計的電動馬達不符，因此小米也必需為N3換上新的電動馬達。

從大陸媒體捕捉到的間諜照來看，小米N3原型車屬於更傳統的休旅車型，方正車身、較高的前保桿與平平的車頂線條，將換來更出色的車室空間，並且將是7人座休旅車款。預計這款小米全尺寸休旅最快在2026年上市，至於其他詳細規格則還要一段時間才會明朗。

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