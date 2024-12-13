ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「全新小電動休旅」發表！3動力空間靈活、台灣已註冊商標

▲TOYOTA Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表Urban Cruiser小型電動休旅，該車與Suzuki e-Vitara為雙生車，共有前驅／4驅、2種電池容量選擇。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）於歐洲推出新款「小型電動休旅」Urban Cruiser，該車是與Suzuki e-Vitara的雙生車，並提供前驅／4驅、2種電池容量選擇。值得一提的是，Urban Cruiser也已在台註冊商標，在非陸製車款下也有望導入來台。

▲TOYOTA Urban Cruiser商標。（圖／翻攝自智慧局）

▲TOYOTA Urban Cruiser商標。（圖／翻攝自智慧局）

▲TOYOTA Urban Cruiser也已在台註冊商標，有機會導入來台。（圖／翻攝自智慧財產局）

新Urban Cruiser車長4,285mm、車寬1,800mm、1,640mm，軸距2,700mm，比亞太規Yaris Cross長140mm，車格介於Yaris Cross與C-HR之間。外觀上也與TOYOTA bZ電動車家族不同，具有懸浮式車頂設計、黑色車頂，尾燈則與e-Vitara相似。

▲TOYOTA Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Urban Cruiser車格介於Yaris Cross與C-HR之間，但在電動車優勢下具有2,700mm軸距表現。

座艙方面，Urban Cruiser採10.25吋儀表、10.1吋中控螢幕，並採懸浮式中控台、亮黑內飾板搭配，另外還可選配升級JBL音響系統、天窗，全車系也標配TOYOTA Safety Sense駕駛輔助系統。

雖然Urban Cruiser車格不大，但2,700mm軸距空間也讓原廠聲稱具有中型休旅的寬敞，另外後座也提供前後滑移、椅背傾斜調整，增添更多便利性。

▲TOYOTA Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲雖然定位在都會電動休旅，但Urban Cruiser也配備不俗，具有10.25吋儀表、10.1吋中控螢幕，另外後座還有前後滑移、椅背角度可調，原廠還設置熱泵、手動電池預熱功能。

動力上，Urban Cruiser提供3種動力、2種LFP磷酸鐵鋰電池容量，單馬達前驅版本提供142匹、172匹，雙馬達4驅車型則是182匹，電池容量則是49kWh、61kWh，目前尚未公布WLTP最大續航力。

新Urban Cruiser也配備空調熱泵、手動電池預熱功能，對於高緯度市場也已納入考量，預計明年1月在Brussels Motor Show車展亮相。

▲TOYOTA Urban Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Urban Cruiser提供3種動力、2種LFP磷酸鐵鋰電池容量，單馬達前驅版本提供142匹、172匹，雙馬達4驅車型則是182匹。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車小型電動休旅TOYOTA商標和泰Urban CruiserSuzukie-Vitara電池續航

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

IIHS研究「休旅、皮卡車」對行人更危險！死亡率比小型車高2倍

IIHS研究「休旅、皮卡車」對行人更危險！死亡率比小型車高2倍

最新文章

IIHS調查SUV、皮卡車對行人更危險2024-12-13

賓士「AMG性能電動休旅」預告2024-12-13

日規WRX／Levorg推限量特仕版2024-12-13

TOYOTA「新小型電動休旅」發表2024-12-13

機車改管未登記2025起最多噴3萬2024-12-13

Audi「最強跑旅RS Q8」12／20登台2024-12-13

能源署11月油耗公布2024-12-12

Honda「大黃蜂重機」日規亮相2024-12-12

賓士「小改款C-Class」測試曝光2024-12-12

BMW「下一代電動M3」首度釋預告2024-12-12

熱門文章

機車改管未登記2025起最多噴3萬2024-12-13

納智捷今年再推「2款中型新休旅」2024-12-11

Honda「大黃蜂重機」日規亮相2024-12-12

日規「新年式LEXUS RX」即將登場2024-12-12

TOYOTA「新小型電動休旅」發表2024-12-13

7輛三陽新DRGBT機車募得超過250萬2024-12-11

Audi「最強跑旅RS Q8」12／20登台2024-12-13

賓士「小改款C-Class」測試曝光2024-12-12

TOYOTA「入門7人座MPV」特仕車亮相2024-12-09

Skoda「最便宜電動休旅」歐洲開賣2024-12-12

相關新聞

Audi「最強燃油跑旅RS Q8」12／20登台！4.0升V8雙渦輪榨640匹馬力

Audi「最強燃油跑旅RS Q8」12／20登台！4.0升V8雙渦輪榨640匹馬力

能源署11月油耗測試公布！未上市BMW X3、1系列、Enyaq電動車出爐

能源署11月油耗測試公布！未上市BMW X3、1系列、Enyaq電動車出爐

Honda「大黃蜂重機」日規亮相！SP版本好料升級、折新台幣28.6萬起

Honda「大黃蜂重機」日規亮相！SP版本好料升級、折新台幣28.6萬起

賓士「C-Class小改款」測試被捕獲！性能AMG C63 S將重回V8懷抱

賓士「C-Class小改款」測試被捕獲！性能AMG C63 S將重回V8懷抱

BMW「下一代電動M3」首度釋預告！破千匹馬力、原地轉向2026年見

BMW「下一代電動M3」首度釋預告！破千匹馬力、原地轉向2026年見

讀者迴響

熱門文章

機車改管未登記「2025起最多噴3萬」！！免費檢測變更只到12／31

機車改管未登記「2025起最多噴3萬」！！免費檢測變更只到12／31

80萬有找！國產納智捷今年再推「2款中型新休旅」　最快12月上市

80萬有找！國產納智捷今年再推「2款中型新休旅」　最快12月上市

Honda「大黃蜂重機」日規亮相！SP版本好料升級、折新台幣28.6萬起

Honda「大黃蜂重機」日規亮相！SP版本好料升級、折新台幣28.6萬起

日規「新年式LEXUS RX」即將登場！配備、油電升級增戰力

日規「新年式LEXUS RX」即將登場！配備、油電升級增戰力

TOYOTA「全新小電動休旅」發表！3動力空間靈活、台灣已註冊商標

TOYOTA「全新小電動休旅」發表！3動力空間靈活、台灣已註冊商標

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

Audi「最強燃油跑旅RS Q8」12／20登台！4.0升V8雙渦輪榨640匹馬力

Audi「最強燃油跑旅RS Q8」12／20登台！4.0升V8雙渦輪榨640匹馬力

賓士「C-Class小改款」測試被捕獲！性能AMG C63 S將重回V8懷抱

賓士「C-Class小改款」測試被捕獲！性能AMG C63 S將重回V8懷抱

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366