TOYOTA「全新小電動休旅」發表！3動力空間靈活、台灣已註冊商標

▲TOYOTA發表Urban Cruiser小型電動休旅，該車與Suzuki e-Vitara為雙生車，共有前驅／4驅、2種電池容量選擇。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）於歐洲推出新款「小型電動休旅」Urban Cruiser，該車是與Suzuki e-Vitara的雙生車，並提供前驅／4驅、2種電池容量選擇。值得一提的是，Urban Cruiser也已在台註冊商標，在非陸製車款下也有望導入來台。

▲TOYOTA Urban Cruiser也已在台註冊商標，有機會導入來台。（圖／翻攝自智慧財產局）

新Urban Cruiser車長4,285mm、車寬1,800mm、1,640mm，軸距2,700mm，比亞太規Yaris Cross長140mm，車格介於Yaris Cross與C-HR之間。外觀上也與TOYOTA bZ電動車家族不同，具有懸浮式車頂設計、黑色車頂，尾燈則與e-Vitara相似。

▲TOYOTA Urban Cruiser車格介於Yaris Cross與C-HR之間，但在電動車優勢下具有2,700mm軸距表現。



座艙方面，Urban Cruiser採10.25吋儀表、10.1吋中控螢幕，並採懸浮式中控台、亮黑內飾板搭配，另外還可選配升級JBL音響系統、天窗，全車系也標配TOYOTA Safety Sense駕駛輔助系統。

雖然Urban Cruiser車格不大，但2,700mm軸距空間也讓原廠聲稱具有中型休旅的寬敞，另外後座也提供前後滑移、椅背傾斜調整，增添更多便利性。

▲雖然定位在都會電動休旅，但Urban Cruiser也配備不俗，具有10.25吋儀表、10.1吋中控螢幕，另外後座還有前後滑移、椅背角度可調，原廠還設置熱泵、手動電池預熱功能。



動力上，Urban Cruiser提供3種動力、2種LFP磷酸鐵鋰電池容量，單馬達前驅版本提供142匹、172匹，雙馬達4驅車型則是182匹，電池容量則是49kWh、61kWh，目前尚未公布WLTP最大續航力。

新Urban Cruiser也配備空調熱泵、手動電池預熱功能，對於高緯度市場也已納入考量，預計明年1月在Brussels Motor Show車展亮相。

▲Urban Cruiser提供3種動力、2種LFP磷酸鐵鋰電池容量，單馬達前驅版本提供142匹、172匹，雙馬達4驅車型則是182匹。