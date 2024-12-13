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Nissan公布東京改裝車展陣容！電動版R32 GT-R、粗獷X-Trail成亮點

▲Nissan東京改裝車展陣容 。（圖／翻攝Nissan）

▲Nissan公布2025東京改裝車展陣容，其中包括Fairlady Z、GT-R Nismo特別版都會亮相，另外還有原廠工程師改裝的R32 GT-R EV與GT500賽車。（圖／翻攝Nissan）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）公布2025東京改裝車展陣容，預告今年將設立跑車展區，除了有Fairlady Z、GT-R Nismo特別版、Ariya Nismo電動車外，還同時還會有2輛Autech客製化車型，參展亮點還包括R32 GT-R EV電動車、X-trail unwind concept ／ remastered concept改裝概念車。

首先在X-trail unwind concept ／ remastered concept改裝概念車方面，這兩款皆以e-Power車型為基礎，並具有更多戶外粗獷風格，像是鉚釘結合的防刮輪拱、訂製露台的拖車及專屬消光棕塗裝等，相當吸睛。

▲Nissan東京改裝車展陣容 。（圖／翻攝Nissan）

▲Nissan也展出X-trail改裝概念車，具有專屬的消光棕塗裝、鉚釘結合的防刮輪拱，更具戶外粗獷風格。

至於另一亮點電動版R32 GT-R EV，則是由日產工程師自願打造，該車是以R32 Skyline GT-R（BNR32）為基礎，在去年3月開始操刀，原廠屆時也會公布改裝影片。

另外，Nissan也會展出Motul Autech Z #23賽車，該車也是今年參加Super GT系列GT500的賽車，象徵Nissan的賽車DNA。

▲Nissan東京改裝車展陣容 。（圖／翻攝Nissan）

▲另一亮點還有日產工程師自主打造的電動版R32 GT-R EV，屆時也會公布改裝過程。

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關鍵字：汽車Nissan日產東京改裝車展參展AriyaNismoGT-RR32電動X-trail

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