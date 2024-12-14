【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

▲TOYOTA全新電動小休旅發表；納智捷預計推2款新年式休旅；BMW 5系列旅行車售價曝光。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣TOYOTA國產電動車人選有譜了，海外最新發表的Urban Cruiser，很有可能將國產化導入台灣；搶新年換新車熱潮，納智捷將有U6、URX Neo新年式規劃；BMW 5系列旅行車入門汽油動力曝光，經銷端即將開始接單，預計開始明年交車！

▲TOYOTA Urban Cruiser尺碼、定位鎖定競爭激烈的入門電動車市場。

海外TOYOTA於12月帶來全新的Urban Cruiser（連結），並以在台灣註冊商標，其台灣和泰曾透露的國產電動車，很有可能就為了迎接Urban Cruiser作準備，這輛擁有親民入門定位的全新電動車，未來動向值得關注。

▲U6、URX Neo將有新車規劃，最快12月上市。

2024年即將進入尾聲，納智捷沙場老將U6、URX Neo近期送測新車曝光（連結），預計為了接下來新年式作準備，新車不排除搶在12月底前上市，要用擁有中型休旅空間的U6、URX Neo，進攻跨界小休旅價格帶。

▲油車5系列旅行車帶來入門的520i動力。

今年6月全新的BMW i5 Tournig電動旅行車上市（連結），而油車5系列Tournig也正在籌備中，經銷端已搶先釋出5系列Tournig油車接單訊息，採單1的520i M Sport車型，預售價306萬起！

▲小改款Hyundai Tucson明年要漲價，今年購車手腳要加快了。

Hyundai Tucson台灣計劃明年調漲售價（連結），經銷端已接獲原廠通知，台灣明年2025年式的Hyundai Tucson全車系都要調漲2萬，而Tucson漲價突破百萬門檻，很明顯是為了更入門的全新跨界休旅在鋪梗。