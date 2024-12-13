HONDA「N系列輕自動車」銷售突破400萬輛！引領日本市場13年

圖文／7Car 小七車觀點

日本汽車大廠 Honda 近日(12/5) 於日本官方網站宣布，品牌旗下於日本市場相當受歡迎的的輕型車「N」系列自 2011 年首款 N-Box 上市以來，歷經 13 年的市場淬鍊，截至 2024 年 11 月底，累計銷售量正式突破 400 萬台。而在此期間，Honda 也成功以「創造最適合日本的交通工具」為目標，陸續推出了 N-One、N-Wgn、N-Van 等多款車型，滿足不同消費者的需求，奠定了其在日本輕型車市場的領導地位。

在 Honda N 系列車款中，累計銷量最高、最受市場歡迎的車型莫過於 N-Box。自 Honda 於今年 (2024) 4 月稍早所發布之消息顯示，N-Box 車系於日本市場截至 2023 年 12月為止，以累計總銷量 2,586,928 輛再度奪得 2023 日本新車銷售冠軍寶座。同時更蟬聯 9 年拿下日本輕型車銷售第一名、連續 3 年拿下日本新車銷售排行第一名，可見該車款在日本市場相當受歡迎。

現行款 N-Box 為 2023 年 10 月所發表的第三代車型，外觀方面乍看之下似乎與前代的差異不大，同樣延續方正的外型風格，不過在車頭部分換上全新的水箱護罩設計，頭燈也採用全新的圓形 LED 日行燈以及 LED 大燈搭配，而更時尚的 N-Box Custom 則是首次搭載投射式 LED 頭燈，不僅造型上相當科技，搭配開孔面積更大的水箱護罩以及保險桿邊角銳利化，整體風格相當運動化。

進入車室，N-Box 中控台首度配置了 7 吋數位化儀表板和 9.0 吋多媒體觸控螢幕，並換上全新的雙幅式方向盤，中控台還設有一組延伸至乘客側的開放式儲物空間。N-Box Custom 還添入皮革包覆的座椅及方向盤，整體氛圍更加豪華。空間與裝載方面，據原廠宣稱 N-Box 擁有同級徑品當中最大的空間機能。後排座椅可折疊完全倒平，加上前排椅子可以幾乎完整放倒，可為座艙提供更多的載貨空間。

動力方面， N-Box 車系採用排氣量 658c.c 的 DOHC Earth Dreams 自然進氣/渦輪增壓引擎，代號為 S07B 的自然進氣引擎擁有 i-VTEC 可變正時汽門與揚程機構提高 VTC 進排氣的效率，而渦輪版本更是導入電動洩壓閥減少低速時渦輪延遲的產生。其中 NA 版本最大馬力為 43kW［58PS］/7,300rpm、最大扭力為 65N・m［6.6kgf・m］/4,800rpm；渦輪版本最大馬力 47kW［64PS］/6,000rpm、最大扭力為 104N・m［10.6kgf・m］/2,600rpm，並搭配 CVT 無段變速箱以及提供 FF 與 4WD 選項。

為進一步滿足市場多元化需求，Honda 更於 2024 年 9 月推出強調實用與樂趣兼備的 N-BOX Joy。同年 10 月，Honda 再度迎來該系列首款純電車型 - N-VAN e:，展現 Honda 在日本輕型車市場轉型電動化的決心。

輕型車是日本市場汽車市場各家車廠的必爭之地，2022 年，日本輕型車總共佔有 34.1% 的市場銷量，共賣出 117萬輛新車。而現行款 Honda N-BOX 為 2023 年 10 月所發表的第三代車型，除了擁有日系輕型乘用車一貫的大而實用的內部乘坐與置物空間外，還標配 Honda SENSING 先進安全駕駛支持系統，因而獲得日本市場消費者好評。而突破 400 萬台銷售成績的 N 系列，則象徵著 Honda 深耕日本市場並理解消費者需求所帶來的成果。