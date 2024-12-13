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凱迪拉克進軍F1「將用法拉利動力單元」！2016年來場上首支新車隊

圖文／7Car 小七車觀點

繼先前 Cadillac 宣佈將於 2026 年正式進軍一級方程式 (Formula One,F1) 賽事後，深耕賽事多年的義大利車廠 Ferrari 近日公開表示已與通用汽車 (General Motors) 和 TWG Global 達成協議，未來將為 Cadillac 一級方程式車隊提供動力系統以及變速箱。

供應動力系統與變速箱　Ferrari 確認與 Cadillac F1 車隊合作

Scuderia Ferrari HP 車隊領隊 Frédéric Vasseur 表示：「在 F1 運動於美國人氣逐漸攀升之際，看到另一支美國車隊的加入，並由汽車產業中備受推崇的品牌支持，實在叫人振奮。我們很高興能夠為這支車隊提供我們的動力單元與變速箱，成為這項技術合作的基礎。這意味著，我們將繼續在錦標賽中擁有兩支『客戶車隊』，這對 Ferrari 的技術發展帶來諸多好處。」

Cadillac F1 車隊領隊 Graeme Lowdon 則表示：「我們很榮幸能與 Ferrari 合作，成為我們車隊的動力單元與變速箱供應商，結合兩個品牌卓越的傳承。選擇合適的動力單元夥伴至關重要，而我們對 Ferrari 的熱忱、卓越與其團隊非凡的能力充滿信心。」

Cadillac 將成為自 2016 年以來 F1 的首支新車隊，並成為賽場上的第十一支隊伍。GM 期望藉 F1 賽事推動電氣化、動力技術與軟體創新，為全球消費者帶來更先進的交通技術，同時也讓 Cadillac 品牌在國際舞台上大放異彩。

供應動力系統與變速箱　Ferrari 確認與 Cadillac F1 車隊合作

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克Ferrari法拉利F1一級方程式賽車汽車FormulaOne引擎動力變速箱

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