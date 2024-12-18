TOYOTA美規bZ4X新年式登場！最高價降19.5萬、再添黑化特仕版

▲TOYOTA美規bZ4X新年式降價，最高降幅6000美元（折合新台幣約19.5萬），另外也新增Nightshade Edition特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在北美Lexus調降2025年式RZ電動車售價、使其比美規TOYOTA bZ4X還便宜的奇特現象後（報導請點此），美國TOYOTA也在近日宣布新年式 bZ4X降價，降幅高達6,000美元（折合新台幣19.5萬），使當地售價來到37,070美元起（折合新台幣約120.5萬），同時也調整部分車型配備、並新增Nightshade Edition特仕版。

美規TOYOTA bZ4X新年式降價，其中也針對頂規Limited車型增添3款駕駛輔助功能，包括FCTA前方交叉路口警示、LCA變換車道輔助、TJA交通堵塞輔助，其中TJA功能可在高速公路上40km／h堵車時提供自動駕駛功能。

▲美規新年式bZ4X也針對頂規Limited車型增添3款駕駛輔助功能，包括FCTA前方交叉路口警示、LCA變換車道輔助、TJA交通堵塞輔助。



另外，美規新年式bZ4X也新增Nightshade Edition特仕版，該特仕版是以雙馬達全驅的XLE車型為基礎，並且在廠徽、車門把手、擾流、20吋輪圈皆進行黑化處理，車內也採真皮方向盤、SoTex織布座椅與鮮紅縫線。

電動動力則維持不變，美規bZ4X單馬達前驅車型搭配71.4kWh電池組，具有201匹馬力；雙馬達全驅車型則搭配72.8kWh電池，最大馬力為214匹，最大續航力為406公里。

台灣市場方面，TOYOTA總代理和泰也在12月針對bZ4X進行促銷，提供限時優惠價155萬、充電金1萬元、再送車身鍍膜、丙式車體險與5年14萬公里延長保固（限準時定保），限量50台。

▲台灣市場方面，TOYOTA總代理和泰也在12月針對TOYOTA bZ4X推出限時優惠價155萬元 。（圖／翻攝自TOYOTA和泰官網）