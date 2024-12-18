Suzuki Swift Sport最終特仕版日本亮相！限時生產、彩鈦內飾帥翻

▲日本Suzuki推出Swift Sport ZC33 Final Edition最終特仕版，將在明年3月19日開賣，採限時生產販售。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在小改款Swift一般車型已上市、要為下一代Swift Sport開始進行準備下，Suzuki日本原廠也在近日發表「Swift Sport ZC33 Final Edition」最終特仕版，象徵向現行款Swift Sport告別。原廠也正式宣布，日規一般販售的Swift Sport車型將在明年2月停產，直到庫存販售終了；而最終特仕版車型則採期間限定生產，屆時將自2025年3月19日開賣，並生產至2025年11月結束。

此次推出的Swift Sport ZC33 Final Edition最終特仕版水箱護罩、側裙、輪圈處皆採亮黑色處理，並具有最終特仕版專屬的鮮紅色煞車卡鉗、C柱彩貼、徽飾等，讓這款輕量化雨燕更具運動跑格。

▲最終特仕版具有黑化外觀套件，同時還有C柱彩貼、專屬徽飾銘牌。



座艙內也很不一樣，Swift Sport ZC33 Final Edition最終特仕版在儀表、車門飾版、中控台處皆進行熱漸層彩鈦處理，加上專屬飾件，讓整體質感更上層樓。動力上，則維持1.4升渦輪引擎、前輪驅動，提供6速手排、6速自排變速箱，兩者平均油耗分別為17.6km／L、16.6km／L。

至於售價方面，Swift Sport ZC33最終特仕版手排車型為2,329,800日圓（折合新台幣約49.3萬）、自排版本則是2,401,300日圓（折合新台幣約50.8萬）。

▲車內在儀表板、中控台、車門面板也有彩鈦漸層處理，讓整個座艙更有特色。