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HONDA CR-V有「全新第2代油電」！重量更輕、性能更好更省油

▲海外HONDA發表全新的e:HEV油電系統。（圖／翻攝自HONDA）

▲海外HONDA發表全新的e:HEV油電系統。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA海外於台灣時間12月18日帶來全新的e:HEV油電系統，算是從原本的e:HEV延伸的第2代，為旗下的HR-V、CR-V新油電鋪路，預計明年率先搭載在即將問世的新一代Prelude雙門跑車。

▲海外HONDA發表全新的e:HEV油電系統。（圖／翻攝自HONDA）

▲新油電能結合E-AWD四驅、S+ Shift換檔技術。

HONDA開發的全新e:HEV油電系統，Prelude、CR-V將率先採用，相比過去舊世代技術，從底盤結構、電池、動力系統等全數換新，並採用最新開發的S+ Shift換檔技術，透過發表的全新油電架構，期許要在2030年前達成130萬油電車輛銷售目標。

▲海外HONDA發表全新的e:HEV油電系統。（圖／翻攝自HONDA）

▲未來HR-V、CR-V、喜美都將換上這套2代新油電。

這套新油電箱比過去省油優化10%，能適用1.5升、2.0升動力，其實也就表示未來HR-V、Civic喜美、CR-V都能用，並能結合新開發的E-AWD四驅系統，在寧靜度、車輛行駛穩定、性能表現都會比現行油電來得更出色。

這套全新動力系統也包含S+ Shift換檔技術，透過兩具電動馬達，加上ASC主動聲浪模擬技術搭配，讓駕駛能感受不同以往的操駕樂趣，就算在Prelude雙門跑車身上，新的油電技術也會給人耳目一新的加速快感，還能呈現出悅耳的聲浪表現。

▲海外HONDA發表全新的e:HEV油電系統。（圖／翻攝自HONDA）

▲全新中型平台重量減輕90公斤。

HONDA原廠另展示能與新油電搭配的全新平台，該平台採用更強的剛性打造，並實現優化減輕10%達90公斤，加上E-AWD四驅系統，有效實現更理想的車輛穩定操控。

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