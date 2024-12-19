ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

249萬起！BMW「大改款X3休旅」上市　新增入門款、比預售再降2萬

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW總代理汎德今（19）日正式在台發表BMW X3豪華休旅，共有3車型，售價自249萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／桃園報導

全新第4代大改款BMW X3豪華休旅今（19）日於桃園會展中心正式上市，總代理汎德除了針對先前預售的20 xDrive M Sport、M50 xDrive調降2萬元外，也新增入門20 xDrive xLine車型，售價自249萬起，相較改款前X3的入手門檻（ xDrive20i M Sport鉑金版：269萬）下修20萬元。

全新第4代大改款BMW X3車型售價
 20 xDrive xLine：249萬（新增車型）
20 xDrive M Sport：277萬（較預售降2萬）
M50 xDrive：383萬（較預售降2萬）

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲此次新增入門20 xDrive xLine車型，而其他2款也比預售調降2萬元。

BMW X3自2003年上市以來，全球累積銷量破370萬，X3也是最暢銷車型，台灣每10台賣出的BMW中就有1輛為X3。此次大改款X3尺碼加大，來到4,755mm x 1,920mm x 1,661mm，軸距同為2,865mm，新X3也是首款採用Neue Klasse設計語彙，車頭換上新款垂直／斜線水箱護罩造型、雙L型日行燈、平整化把手，配備光型變化智慧LED頭燈、T型LED尾燈，加上與車身同色烤漆一體式輪拱，營造豪華休旅風範。

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新X3共有6款車色，圖為首次新增亮相的Dune Grey沙丘灰塗裝。

新BMW X3提供6車色，其中也包括首度亮相的Dune Grey沙丘灰塗裝，同時20 xDrive M Sport車型以上更標配M Sport套件，帶來更多跑格；而X3 M50 xDrive也採用M Sport進階套件，包括紅色M煞車套件、20吋雙幅式輪圈、M雙肋型後視鏡、高亮黑4出尾管等。

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲M Sport車型在M空力套件下更具跑格，具有鮮紅色煞車卡鉗。

座艙方面，新X3採12.3吋曲面數位儀表、14.9吋中控螢幕，搭載BMW Operating System 9影音系統，具有手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航、車道變換輔助功能等，同時方向盤也重新設計，車門面板在BMW環繞光幕下更為吸睛。後行李廂空間方面，新X3具有570-1,700L表現，滿足家庭休旅置物需求。

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新X3座艙採12.3吋曲面數位儀表、14.9吋中控螢幕，搭載BMW Operating System 9影音系統，鋪陳上也相當有科技感。

動力上，X3 20 xDrive採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配Steptronic 8速手自排，具有190匹／31.6公斤米扭力；而M50 xDrive則採3.0升直6汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有381匹／55.1公斤米扭力，靜止加速破百僅需4.6秒。

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW大改款X3上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲X3 20車型皆採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具190匹／31.6公斤米扭力；而M50 xDrive則是3.0升直6汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有381匹／55.1公斤米扭力。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅BMW汎德X3大改款G4548v20xDrive4驅M50渦輪空間豪華

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

Brembo聯手米其林「開發AI剎車系統」！抓地力＆制動力全面最大化

Brembo聯手米其林「開發AI剎車系統」！抓地力＆制動力全面最大化

最新文章

Brembo聯手米其林開發AI剎車系統2024-12-19

BMW「大改款X3休旅」上市2024-12-19

TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣2024-12-19

IIHS最新名單曝2024-12-19

Honda「0系列電動車」釋預告2024-12-19

Skoda釋小改款Enyaq外觀設計草圖2024-12-19

Volvo推出Volvo Go多元移動服務2024-12-18

福特六和培育台灣技職人才2024-12-18

HONDA CR-V有「全新第2代油電」2024-12-18

TOYOTA美規bZ4X新年式登場2024-12-18

熱門文章

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕2024-12-17

「三菱全新小休旅」台灣測試準備國產2024-12-18

Skoda釋小改款Enyaq外觀設計草圖2024-12-19

BMW「大改款X3休旅」上市2024-12-19

IIHS最新名單曝2024-12-19

TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣2024-12-19

HONDA CR-V有「全新第2代油電」2024-12-18

「俠客」歐尼爾買新車2024-12-17

TOYOTA「全新7人座休旅」明年開賣2024-12-17

TOYOTA美規bZ4X新年式登場2024-12-18

相關新聞

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

IIHS最新名單曝！速霸陸Forester、賓士2款車型獲最佳安全首選

IIHS最新名單曝！速霸陸Forester、賓士2款車型獲最佳安全首選

Honda「新世代0系列電動車」預告亮相！輕薄智3特色　具光學雷達

Honda「新世代0系列電動車」預告亮相！輕薄智3特色　具光學雷達

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

D1城市飄移！中村直樹在府城奪冠　本土老牌有氧飲料SG另類嬌點

D1城市飄移！中村直樹在府城奪冠　本土老牌有氧飲料SG另類嬌點

讀者迴響

熱門文章

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

「三菱全新小休旅」台灣測試準備國產！鎖定TOYOTA神車Yaris Cross

「三菱全新小休旅」台灣測試準備國產！鎖定TOYOTA神車Yaris Cross

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

249萬起！BMW「大改款X3休旅」上市　新增入門款、比預售再降2萬

249萬起！BMW「大改款X3休旅」上市　新增入門款、比預售再降2萬

IIHS最新名單曝！速霸陸Forester、賓士2款車型獲最佳安全首選

IIHS最新名單曝！速霸陸Forester、賓士2款車型獲最佳安全首選

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

HONDA CR-V有「全新第2代油電」！重量更輕、性能更好更省油

HONDA CR-V有「全新第2代油電」！重量更輕、性能更好更省油

「俠客」歐尼爾買新車！身高216公分客製化、4門改雙門還有小趣味

「俠客」歐尼爾買新車！身高216公分客製化、4門改雙門還有小趣味

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366