249萬起！BMW「大改款X3休旅」上市　新增入門款、比預售再降2萬

▲BMW總代理汎德今（19）日正式在台發表BMW X3豪華休旅，共有3車型，售價自249萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／桃園報導

全新第4代大改款BMW X3豪華休旅今（19）日於桃園會展中心正式上市，總代理汎德除了針對先前預售的20 xDrive M Sport、M50 xDrive調降2萬元外，也新增入門20 xDrive xLine車型，售價自249萬起，相較改款前X3的入手門檻（ xDrive20i M Sport鉑金版：269萬）下修20萬元。

全新第4代大改款BMW X3車型售價

20 xDrive xLine：249萬（新增車型）

20 xDrive M Sport：277萬（較預售降2萬）

M50 xDrive：383萬（較預售降2萬）

▲此次新增入門20 xDrive xLine車型，而其他2款也比預售調降2萬元。

BMW X3自2003年上市以來，全球累積銷量破370萬，X3也是最暢銷車型，台灣每10台賣出的BMW中就有1輛為X3。此次大改款X3尺碼加大，來到4,755mm x 1,920mm x 1,661mm，軸距同為2,865mm，新X3也是首款採用Neue Klasse設計語彙，車頭換上新款垂直／斜線水箱護罩造型、雙L型日行燈、平整化把手，配備光型變化智慧LED頭燈、T型LED尾燈，加上與車身同色烤漆一體式輪拱，營造豪華休旅風範。

▲新X3共有6款車色，圖為首次新增亮相的Dune Grey沙丘灰塗裝。



新BMW X3提供6車色，其中也包括首度亮相的Dune Grey沙丘灰塗裝，同時20 xDrive M Sport車型以上更標配M Sport套件，帶來更多跑格；而X3 M50 xDrive也採用M Sport進階套件，包括紅色M煞車套件、20吋雙幅式輪圈、M雙肋型後視鏡、高亮黑4出尾管等。

▲M Sport車型在M空力套件下更具跑格，具有鮮紅色煞車卡鉗。



座艙方面，新X3採12.3吋曲面數位儀表、14.9吋中控螢幕，搭載BMW Operating System 9影音系統，具有手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航、車道變換輔助功能等，同時方向盤也重新設計，車門面板在BMW環繞光幕下更為吸睛。後行李廂空間方面，新X3具有570-1,700L表現，滿足家庭休旅置物需求。

▲新X3座艙採12.3吋曲面數位儀表、14.9吋中控螢幕，搭載BMW Operating System 9影音系統，鋪陳上也相當有科技感。



動力上，X3 20 xDrive採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配Steptronic 8速手自排，具有190匹／31.6公斤米扭力；而M50 xDrive則採3.0升直6汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有381匹／55.1公斤米扭力，靜止加速破百僅需4.6秒。

▲X3 20車型皆採2.0升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具190匹／31.6公斤米扭力；而M50 xDrive則是3.0升直6汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，具有381匹／55.1公斤米扭力。