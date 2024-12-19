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Honda「新世代0系列電動車」預告亮相！輕薄智3特色　具光學雷達

▲Honda 0系列電動原型車 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda預告在CES展公布2款0系列電動原型車，將預覽Honda新世代電動車樣貌 。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

除了發布新一代e:HEV油電技術、有望合併Nissan外，Honda（本田）還有動作，今（19）日確定將在CES 2025大展上全球首演Honda「0系列」電動車，屆時將展演2款原型車，同時也會公布0系列搭載的新款影音系統。

CES 2025消費電子展將在2025年1月7-10日舉行，Honda也公布參展內容，其中Honda 0系列電動車，主打「薄、輕、智」的開發特色，車體將採低車高、短前懸設計，並透過小型電動馬達、薄型電池模組減輕車重，將可帶來100公斤的輕量化，在低重心、低慣性下提升駕駛體驗。

▲Honda公布下一代電動車技術。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda公布下一代電動車技術。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda公布下一代電動車技術。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda 0系列主打薄、輕、智特色，透過小體積電動馬達、薄型電池及高剛性車體減輕車重，並透過AI技術提升ADAS系統。

Honda也將自家HEV油電動力的逆變器技術用在電動車上，打造體積小、高效率的e-Axle電動馬達，使車室空間更大、高度也降低。

不僅如此，Honda 0系列也會採用LiDAR光學雷達、高畫質鏡頭、先進處理系統，導入AI技術提升駕駛輔助系統。同時在CES展上，Honda還會介紹0系列以軟體導向開發的SDV軟體定義車輛的重要性、以及獨特的車載操作系統，屆時可作為預覽Honda新世代電動車的面貌。

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