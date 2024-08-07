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只到今天！台灣特斯拉回應「好市多風波」：限時優惠活動即將結束

▲特斯拉進駐好市多開賣，讓馬斯克生氣氣！（圖／翻攝自X社群）
▲特斯拉進駐台灣好市多開賣，讓馬斯克生氣氣！（圖／翻攝自X社群、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉於昨8月6日進駐好市多賣場，意外在國外社群引起話題，不料引出海外特斯拉執行長發文表示，該活動未經許可批准，要求台灣原廠取消活動，今8月7日台灣特斯拉給出最新回應！

▲特斯拉進駐好市多開賣，讓馬斯克生氣氣！（圖／翻攝自X社群）

▲特斯拉進駐好市多賣場，引起不少特斯拉車迷、購車消費者湊熱鬧。
台灣特斯拉進駐美式賣場好市多，一口氣在內湖、中和、新莊、中壢、台中多個據點展出Model 3、Model Y等車款，現場更祭出隔熱紙優惠券3,000元、好市多電商折價券1萬元等優惠，不料卻讓海外執行長馬斯克不開心，要求活動立即終止！

▲特斯拉進駐好市多開賣，讓馬斯克生氣氣！（圖／翻攝自X社群）

▲特斯拉進駐好市多開賣，讓馬斯克生氣氣！（圖／翻攝自X社群）

▲限時優惠活動將在8月7日好市多閉店結束。

《ETtoday車雲》向台灣特斯拉原廠取得最新回應表示，關於特斯拉Model 3、Model Y進駐好市多風波，優惠活動將在8月7日好市多閉店結束，隨後車款將在8月7日開始陸續撤離好市多據點。

好市多展出的車款為Model 3、Model Y RWD後驅車型，售價分別為169.99萬、173.49萬，車價與官方定價相同，提供隔熱紙優惠券3,000元、好市多電商折價券1萬元等優惠，購車再享充電禮遇三選一（5,000公里免費超充里程、旅行用Type 2充電座套件、家用壁掛式充電設備安裝規劃）、獨家夏季配件套裝。

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