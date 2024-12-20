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781萬、明年交車！台灣Audi改款「旗艦性能休旅RS Q8」現身　600匹馬力

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi RS Q8趕在2024年尾與車迷見面過聖誕，原廠特別於台北信義區新光三越A8館首度展出小改款RS Q8，不僅身懷超狂的600匹馬力，全車內外觀都給人滿滿的戰鬥氣息，與小老弟Q4 e-Tron與台灣車迷相約新光三越A8館貼身近賞，於12月20日展到明年1月5日。

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力維持4.0升V8雙渦輪引擎。

海外今年6月發表的小改款Audi RS Q8，台灣原廠趕在今年12月底導入，售價781萬，預計明年陸續交車。改款RS Q8維持4.0升V8雙渦輪引擎，搭配48V輕油電與8速手自排變速箱，繳出600匹馬力、81.6公斤米扭力，3.8秒完成破百加速衝刺，極速限制在250km/h。

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

▲一口氣採用霸氣的23吋鋁圈，與RS紅色煞車卡鉗搭配。

為讓車主享受頂級性能時尚魅力，外觀將黑色風格外觀套件列為標準配備，從黑色水箱護罩、後視鏡罩及窗框，搭配全新設計Audi Sport 23吋雙色鋁圈形塑黑化視覺張力，同時車艙更滿載RS 專屬熱血元素，打造質感跑格座艙，由裡到外散發Audi Sport制霸氣勢。

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝維持搶眼的3螢幕系統。

全車配有8具氣囊與齊全的安全科技與RS 專屬車況抬頭顯示器，給予駕駛及乘車成員智慧安全防護。車艙配置RS 雙前座一體式跑車座椅，同時駕駛前方Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 搭載 RS 專屬介面，於行駛時呈現多種性能資訊。

結合RS 跑車排氣系統，營造置身賽道馳聘駕馭氛圍；而RS Q8 標配Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統，藉由 17 具揚聲器與 730 瓦高功率輸出，在享受純粹駕馭同時，也享受高規格的視聽感受，給予更動感、更進化的駕乘體驗。

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

▲Q4 e-Tron同場加映。

▲全新改款Audi RS Q8現身台北新光三越，展到明年1月。（圖／記者徐煜展攝）

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：AudiA4Avant旅行車房車RS6 AvantRS 7 SportbackRS Q8

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