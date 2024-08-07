三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

▲北美三菱今年底將停產Mirage，結束13年販售歷程。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在日本停產近2年後，北美三菱（Mitsubishi）也宣布將在今年底停產入門小車Mirage，讓這款擁有4門房車（當地車名為Mirage G4）與5門掀背的入門產品告終，同時也確定小改款Outlander將在明年第1季上市，使北美三菱成為全休旅車品牌。

▲Mirage最早在2012年上市，歷經2次小改款，也是北美三菱售價最便宜的入門小車。



即將停產的第6代Mirage最早在2012年上市，歷經2次小改款，動力上共有1.0升、1.2升直列3缸自然進氣引擎，分別具有70匹／8.8公斤米、80匹／10.2公斤米扭力，售價則相當親民，5門掀背自16,695美元起（折合新台幣約54.5萬）、房車版則是17,795美元（折合新台幣約58.1萬）。

▲隨著Mirage G4房車停產，也使北美三菱旗下產品皆為休旅車，成為純休旅車品牌。



小改款Outlander方面，美規車型將具有更精緻的外型與豪華配備，包括新的車色、輪圈與雙前座通風座椅，內裝也換上更大的12.3吋中控螢幕、Yamaha頂級音響系統、全景天窗等，不過美規車型將不會有PHEV插電式油電動力。至於Eclipse Cross跨界休旅則新增RSA後座離座警示，並新增黑化套件，具有更運動化的前、後擾流。