寶獅5008休旅車「上市2個月歐洲接單破5萬張」有25％都選電動版

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 3 月稍早，Stellantis 集團旗下法系品牌 Peugeot 正式亮相全新一代 Peugeot 5008 車系，並在 3 月於法國首發上市、5 月逐步拓展至歐洲主要市場後。近日 Peugeot 於官方網站宣布，歐洲市場新一代大改款 5008 車系自上市迄今僅 2 個月的時間，已收到高達 50,000 份訂單，遠超出原廠原先預期目標銷售數量，其中 25％ 訂單為 E-5008 純電車型，其餘訂單占比多數為高階 GT 版本車型，由此可見新世代車型所帶來的魅力不容小覷。

外觀方面，全新 Peugeot 5008 車身長寬高分別為4,790 mm x1,890mm x1,690 mm，外觀上具備更為運動的設計元素，車頭前方採用了全新細長頭燈組結合更為銳利的家族式三爪日型燈與全新造型水箱罩設計，頭燈組搭載全新 Pixel LED 技術，該技術將視車輛行駛的交通狀況，以保持最佳照明，同時不會將燈光投射到其他用路人；來到車側，可看到後窗採用更為傾斜的角度搭配上全新 19 吋或 20 吋空氣力學造型鋁圈組。此外，原廠表示此次改款外觀上最大改變在於鍍鉻飾面的取消，取而代之為噴漆飾面，於前擾流板和後保險桿上採用 Meteor Grey (流星灰)、後視鏡與車身腰部下方則採用 Orbital Black 裝飾。車身配色方面，新款 E-5008 共有六種顏色可選擇包括：Obsession Blue、Ingaro Blue、Okenite White、Nera Black、Cumulus Grey 和 Titane Grey，而 GT 版本則另標配雙色設定，在車頂部與後擾流尾翼採用鑽石黑鋪陳。

內裝方面，Peugeot e-5008 作為一款七人座運動休旅車，擁有全新世代 Peugeot Panoramic i-Cockpit® 直覺駕駛座艙，享有懸浮式 21 吋曲面高畫質全景螢幕，將數位儀錶板與中央觸控螢幕合而為一，同時在儀表檯上亦配備點陣式的氣氛燈，營造更尊榮的車室體驗。同時在影片中，可見 GT 專屬小盤徑方向盤以及新廠徽頭枕刺繡。

動力方面，全新 Peugeot e-5008 是以集團最新技術的 Stellantis STLA-M 電動平台為基礎所打造，採用容量為 73kWh 的電池組，在二輪驅動版上綜效輸出可提供 210hp 最大馬力與 344 Nm 的峰值扭力；而配置雙馬達 4 輪驅動版本則具備 237 kW (前輪 157 kW，後輪 80 kW)的最大馬力與前 345Nm 後 170Nm 的峰值扭力。續航里程方面，根據 WLTP （歐洲行駛循環測試）下，全新 Peugeot e-5008 車系純電續航里程可達 500km~660km。充電規格方面，E-5008 充電最大功率為 160 kW，只需充電 10 分鐘即可完成 100 公里的續航里程，並可在 30 分鐘內將電量從 20% 充電至 80%。

Peugeot 在 2023 年 1 月時宣布 E-LION PROJECT 品牌電動化戰略，初期目標將在 2023 年為品牌其下所有車款提供電氣化的車型，並在 2025 年提供 100% 純電的產品，直到 2030 年達成在歐洲市場僅販售純電車款的目標。而國內市場方面，在 Peugeot 5008 自原本中型七人座 MPV 轉型成 C-segment 中型 5+2 七人座 SUV 以順應市場的潮流之中，國內總代理寶嘉聯合皆有持續導入販售，雖然銷量始終不在大眾，但在同級之間也有穩固的銷量，而新世代 5008 車系目前也尚未透露導入時程及資訊，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。