「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

▲Acura RDX跑旅釋出最新小改款。（圖／翻攝自Acura）

記者徐煜展／綜合報導

隸屬於HONDA旗下高端品牌的Acura，近來於北美推出2度小改款的RDX休旅，針對外觀、內裝進行升級，帶來更有視覺的新鮮感，維持2.0升渦輪引擎預計8月上市！鎖定LEXUS NX、Infiniti QX50等日系競爭對手。

▲Acura RDX第3代於2018年問世，近期推出2度最新小改款。

現行第3代Acura RDX最早2018年問世，於2021年曾進行過1次小改款，為了活絡產品競爭力，加大銷售力道，北美近來再度釋出2度小改款的RDX，並預計於8月開始陸續進駐展間上市，目前北美原廠尚未公布最新Acura RDX售價，舊款的RDX售價為美金45,700元，折合新台幣149萬。

▲Acura RDX集中在車頭整容，換上辨識度超高的黑色鑽石造型水箱護罩。

外觀上改款新Acura RDX視覺更有張力，採用大量的黑化套件於鋁圈、車身飾條等處妝點，全新設計無框式黑色鑽石水箱護罩相當搶眼，整體搭配下，讓新Acura RDX展現更有殺氣騰騰的侵略氣息。

▲內裝中控台、中央鞍座重新設計，可容納更多元的置物空間。

內裝設計相較舊款變化不少，中控台、中央鞍座重新設計，加大置杯架，同時手套箱空間也變得更大，新10.2吋多媒體螢幕，支援無線手機連結，並導入手機無線充電，強化新Acura RDX在科技配備、置物空間表現。

動力採用2.0升渦輪引擎，搭配10速變速箱，結合 SH-AWD四驅系統，繳出272匹馬力、38.1公斤米扭力。