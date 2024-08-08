ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

▲Acura RDX跑旅釋出最新小改款。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura RDX跑旅釋出最新小改款。（圖／翻攝自Acura）

記者徐煜展／綜合報導

隸屬於HONDA旗下高端品牌的Acura，近來於北美推出2度小改款的RDX休旅，針對外觀、內裝進行升級，帶來更有視覺的新鮮感，維持2.0升渦輪引擎預計8月上市！鎖定LEXUS NX、Infiniti QX50等日系競爭對手。

▲Acura RDX跑旅釋出最新小改款。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura RDX第3代於2018年問世，近期推出2度最新小改款。

現行第3代Acura RDX最早2018年問世，於2021年曾進行過1次小改款，為了活絡產品競爭力，加大銷售力道，北美近來再度釋出2度小改款的RDX，並預計於8月開始陸續進駐展間上市，目前北美原廠尚未公布最新Acura RDX售價，舊款的RDX售價為美金45,700元，折合新台幣149萬。

▲Acura RDX跑旅釋出最新小改款。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura RDX集中在車頭整容，換上辨識度超高的黑色鑽石造型水箱護罩。

外觀上改款新Acura RDX視覺更有張力，採用大量的黑化套件於鋁圈、車身飾條等處妝點，全新設計無框式黑色鑽石水箱護罩相當搶眼，整體搭配下，讓新Acura RDX展現更有殺氣騰騰的侵略氣息。

▲Acura RDX跑旅釋出最新小改款。（圖／翻攝自Acura）

▲Acura RDX跑旅釋出最新小改款。（圖／翻攝自Acura）

▲內裝中控台、中央鞍座重新設計，可容納更多元的置物空間。

內裝設計相較舊款變化不少，中控台、中央鞍座重新設計，加大置杯架，同時手套箱空間也變得更大，新10.2吋多媒體螢幕，支援無線手機連結，並導入手機無線充電，強化新Acura RDX在科技配備、置物空間表現。

動力採用2.0升渦輪引擎，搭配10速變速箱，結合 SH-AWD四驅系統，繳出272匹馬力、38.1公斤米扭力。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字：HONDAAcuraPrecision EV ConceptEV電動車休旅車概念車SUVRDX

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

TOYOTA經典油電7人座有望復活回歸2024-08-08

「HONDA豪華跑旅」推小改款2024-08-08

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架2024-08-08

BMWM5高性能旅行車8／15美國首發2024-08-08

寶獅5008休旅車2個月歐洲接單破5萬2024-08-08

美規新一代Hyundai Santa Fe召修2024-08-07

奧迪新年式Q8 e-tron歐洲亮相2024-08-07

Range Rover Sport SV預售730萬2024-08-07

「台灣特斯拉」最新回應好市多風波2024-08-07

三菱「最入門車款」北美年底停產2024-08-07

熱門文章

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架2024-08-08

三菱「最入門車款」北美年底停產2024-08-07

寶獅5008休旅車2個月歐洲接單破5萬2024-08-08

光陽「Yogurt優格125」試駕2024-08-06

「HONDA豪華跑旅」推小改款2024-08-08

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了2024-08-06

BMWM5高性能旅行車8／15美國首發2024-08-08

新特斯拉Model Y「續航破800公里」2024-08-06

Nissan、HONDA合作「新7人座MPV」2024-08-07

Nissan「日式和風露營車」開賣2024-08-06

相關新聞

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

寶獅5008休旅車「上市2個月歐洲接單破5萬張」有25％都選電動版

寶獅5008休旅車「上市2個月歐洲接單破5萬張」有25％都選電動版

美規Hyundai Santa Fe召修　最嚴重安全氣囊恐失效、無預警爆開

美規Hyundai Santa Fe召修　最嚴重安全氣囊恐失效、無預警爆開

林忠正／歐美民主國家拒絕中國第二波經濟衝擊！

林忠正／歐美民主國家拒絕中國第二波經濟衝擊！

只到今天！台灣特斯拉回應「好市多風波」：限時優惠活動即將結束

只到今天！台灣特斯拉回應「好市多風波」：限時優惠活動即將結束

讀者迴響

熱門文章

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

寶獅5008休旅車「上市2個月歐洲接單破5萬張」有25％都選電動版

寶獅5008休旅車「上市2個月歐洲接單破5萬張」有25％都選電動版

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

「HONDA豪華跑旅」推小改款對決LEXUS NX！外觀、內裝升級更有看頭

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

BMW「M5高性能旅行車」預告8／15美國首發！馬力727匹車重上看2.5噸

BMW「M5高性能旅行車」預告8／15美國首發！馬力727匹車重上看2.5噸

改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

改款新特斯拉Model Y「續航破800公里」！升級95kWh大電池、全新7人座

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366