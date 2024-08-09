新一代TOYOTA「豪華MPV Alphard」銷量大助攻！13個月全球賣破10萬輛

▲全球都瘋TOYOTA Alphard高人氣！已經突破10萬輛銷售佳績。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

不只台灣，日本、東南亞、中東等全球市場都擁有超高人氣的TOYOTA Alphard，新一代Alphard自去年6月問世以來，人氣、銷量持續高漲，13個月就突破10萬銷售好成績！

▲台灣、日本於去年6月首發，售價為315萬。

TOYOTA Alphard在日本另有雙生車Vellfire，台灣、日本作為新一代Alphard全球首發地區，於去年6月登場，售價315萬，新一代甫問世，台灣就吸引不少踴躍訂單，甚至一度傳出需要2年以上的候車期。

新一代TOYOTA Alphard、Vellfire人氣爆棚原因，不外乎擁有寬敞、舒適的格局，利用3排7人座優勢，結合各項舒適、好料配置，一舉通吃家庭、商用車市場，成為TOYOTA旗下最好賣的豪華MPV！

▲TOYOTA Alphard主打豪華舒適，並採用油電帶來出色的省油節能。

除了主打豪華舒適，新TOYOTA Alphard也注重省油經濟，以豐田集團擅長的油電技術，讓新TOYOTA Alphard不僅擁著亮眼的油耗，油電引擎加上優秀的隔音處理，也是讓不少老闆青睞的原因之一。